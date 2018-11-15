Не вышел ростом: Том Круз больше не сыграет Джека Ричера

Английский писатель Ли Чайлд, автор серии романов о бывшем военном полицейском Джеке Ричере, в интервью BBC News сообщил, что продал права на телевидение. По его словам, в предстоящем сериале не стоит ожидать появления голливудской звезды Тома Круза, который прежде играл роль Ричера в двух полнометражных фильмах.

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Первый фильм критики встретили относительно тепло, тогда как второйhttps://www.afisha.ru/movie/226613/ был преимущественно разруган. Еще в 2011 году, когда было анонсировано производство фильма, поклонники романов Ли Чайлда отметили, что Круз (чей рост по одним данным составляет 170 см, а по другим — 165) — довольно сомнительный выбор на главную роль, ведь в книгах Ричер отличается очень высоким ростом.

«Мне очень понравилось работать с Крузом, он действительно очень хороший парень. Нам было весело. Но в конце концов читатели правы. Рост Ричера действительно очень важен, это весомая часть его личности. Суть в том, что когда Ричер входит в комнату, все начинают немного нервничать. Круз, несмотря на весь его талант, не обладает этой физической особенностью.

Так что фильмов с Томом больше не будет. Вместо них будет сериал для Netflix или другого потокового ресурса, с совершенно новым актером», — сказал Чайлд в эфире BBC Radio Manchester.

Также Чайлд обратился к читателям с просьбой о помощи с выбором актера, который станет идеальным Джеком Ричером.

На протяжении всей карьеры Круза его рост всегда был темой, о которой любят писать таблоиды. Тем не менее, это не помешало ему стать крупнейшей звездой в мире и сохранять этот статус десятилетиями. Его бывшая жена Николь Кидман после развода горько пошутила, что теперь она может носить высокие каблуки.

В середине октября 51-однолетняя актриса дала интервью журналу New York Magazine, в котором призналась, что брак с Томом Крузом спас ее от домогательств на работе.

«Мы поженились по любви, замужество за очень могущественным человеком уберегало меня от харассмента», — поделилась Кидман.

Круз и Кидман поженились в 1990-м году, заключив брачный контракт. Во время съемок картины «С широко закрытыми глазами» в их отношениях произошел кризис, после которого они развелись в 2001-м. Позже она признавалась, что Круз всегда для нее много значил. По словам Николь, ей пришлось «быстро взрослеть» после развода.

В настоящее время Круз снимается в продолжении культового боевика восмидесятых «Лучший стрелок», после которого к нему пришла настоящая слава.

Круз намерен вновь порадовать своих поклонников исполнением ряда сложных трюков. Как сообщает издание Geek Tyrant, съемки фильма были остановлены на некоторое время, чтобы у актера была возможность научиться управлять боевым истребителем.

Как известно, ранее для съемок в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» Том научился самостоятельно летать на вертолете, чтобы эпизоды воздушной погони были максимально реалистичными.

Актер известен своим стремлением выполнять сложные трюки без помощи дублеров. Были случая, когда страховые компании отказывались сотрудничать с создателями фильмов с участием Круза, так как считали риски слишком высокими.

Продюсер Джерр Брукхаймер рассказал, что сюжет «Лучшего стрелка 2» будет посвящен теме резкого роста популярности дронов, в связи с чем профессия пилота постепенно уходит в прошлое.

«В целом атмосфера сиквела будет такой же, как и в первой картине. Вернутся очки-авиаторы, жажда скорости, большие и быстрые самолеты», – добавил Круз.

К роли Тома «Айсмэна» Казански из оригинальной ленты Тони Скотта вернется Вэл Килмер. В актерском составе также значатся Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Льюис Пуллман и Майлз Теллер, сыгравший сына погибшего лейтенанта Ника «Гуся» Брэдшоу из первой картины.

Изначально планировалось, что продолжение «Лучшего стрелка» от режиссера «Обливиона» Джозефа Косински выйдет в прокат 12 июля 2019 года, но летом 2018 года киностудия Paramount отложила премьеру почти на год — до 26 июня 2020 года.