«Певица, и считаю так только я»: Лазарев опозорил Бузову

Российский певец и бывший участник группы Smash!! Сергей Лазарев пошутил над вокальными способностями Ольги Бузовой. Это произошло во время съемок развлекательной передачи «Agent Show» телеведущей Анастасии Ивлеевой.

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В одном из эпизодов шоу ведущая программы предложила Лазареву сыграть в игру под названием «Исповедь». Ивлеева вспомнила, как в рамках нового гастрольного тура российский исполнитель примерил на себя образ священника, и предложила певцу попробовать угадать, кому из звезд российского шоу-бизнеса принадлежат те или иные «грехи».

Таких персонажей, как Юрий Дудь, Стас Михайлов и Филипп Киркоров, Лазарев отгадал не сразу. Однако с тем, чтобы угадать, какая из фраз принадлежит Ольге Бузовой, проблем у певца не было.

«Святой отец, я согрешила. Я певица, а грех в том, что так считаю только я, а…» — не закончила фразу ведущая. «Олечка, я прощаю тебе твои грехи», — заявил певец под аплодисменты зрителей. «Понимаешь, да? Такой человек в нашей стране один», — с сарказмом ответила Ивлеева.

Сам Сергей Лазарев поделился с подписчиками кадрами со съемок программы, отметив, что ему очень смешно вспоминать все, что происходило во время шоу. Певец также предупредил зрителей, что тем у кого плохо с чувством юмора, не стоит смотреть этот выпуск.

«Поржали мы знатно.... о чем речь, можно понять лишь посмотрев выпуск <...> там и серьезка есть, разговор по делу, и тупо ржака, стеб и самоирония! И да, я там еще на каблуках танцую!!» — написал певец в своем инстаграме.

Кроме того, Лазарев похвастался своими хореографическими способностями, продемонстрировав танец на высоких каблуках совместно с Ивлеевой. Сама ведущая была очень удивлена тем, как певец держится на шпильках, и сделала ему комплимент.

После зажигательного танца ведущая спросила 35-летнего певца о творчестве и личной жизни. Лазарев рассказал, что на данный момент он взял небольшой перерыв в гастрольном туре, однако через несколько дней снова приступит к работе. В конце программы Ивлеева и Лазарев согласились записать совместный хит.

«У нас до конца года запланировано 33 шоу. Мы доедем до Дальнего Востока: Урал, Сибирь, много всего...В апреле мне исполнилось 35 лет. К этой дате я приурочил новое шоу, новый альбом. И это красочное шоу с экранами, звуками, декорациями и костюмами мы везем по стране на больших трейлерах. Это то, чем я сейчас живу, над чем работаю и чем горжусь», — рассказал исполнитель.

На вопрос Ивлеевой, не хотелось ли ему все бросить, Лазарев ответил отрицательно: «Самое трудное, самое изнуряющее — это переезды. Страна большая, и от этого устаешь больше, чем от двухчасового концерта. Конечно, иногда хочется спокойствия, но так как я очень много работал для того, чтобы иметь все то, что я имею, странно было бы от этого всего отказываться».

После того, как телеведущая Ольга Бузова два года назад решила стать певицей и выпустила свой дебютный сольный альбом «Под звуки поцелуев», оказавшись на первой строчке российского iTunes, она все чаще становится объектом насмешек.

В феврале этого года резидент Comedy Club Андрей Скороход назвал фанатов Ольги Бузовой «интеллектуальным дном». В ответ на это певица назвала юмориста «недомужчиной» и пригрозила ему судом, однако позднее он публично извинился перед ней.

Ранее блогерша из Краснодара обвинила Ольгу Бузову в мошенничестве из-за розыгрыша и подала заявление в полицию. В заявлении она сообщила, что перечислила на карту, оформленную на Исаева Александра Юрьевича, сумму в размере 100 тыс. рублей.

В сентябре Бузова проводила розыгрыш автомобиля в своем инстаграме, за участие в котором нужно было заплатить от 50 до 100 тыс. рублей. В обмен на это артистка должна была обеспечить увеличение числа подписчиков спонсоров в социальных сетях. В общей сложности благодаря 150 спонсорам было собрано 12 млн рублей.

По словам адвоката артистки, этот вопрос уже решен и никаких нарушений со стороны телеведущей не было. Теперь Бузова готовится к сольному концерту и ко встрече в суде с обидчиками, порочащими ее репутацию.