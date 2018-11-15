«Между нами было все»: признание Галкина о разводе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин рассказал об отношениях с супругой Аллой Пугачевой в эфире выходящего на ютьюбе шоу рэпера Басты (Василия Вакуленко). По словам артиста, его не задевают шутки про разницу в возрасте с Примадонной, так как он ее искренне любит.

«Вопросы, шутки и мемасики про наш возраст, — я с этим существую уже очень долго. Мы полноценно живем друг с другом 17 лет. Но суть в том, что я же не пожилых люблю: я люблю одного человека, и у нас с ней разница в 27 лет. Мне все равно, сколько ей, я к ней не из-за возраста так отношусь. Нам хорошо вместе, между нами было все, что бывает между людьми, которые друг друга любят», — подчеркнул Галкин.

Он также заявил, что вопрос о возможном разводе в их семье не поднимался никогда.

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«У нас в жизни никогда не было такого, чтобы мы всерьез раздумывали о разводе. Мы вообще в последний раз ссорились лет 15 назад. Когда у нас происходит какая-то конфликтная ситуация, я всегда с Аллой мирюсь. Я подкаблучник в этом плане», — рассказал Максим.

Согласно юмористу, в некоторых моментах Алла Борисовна гораздо моложе его самого. Кроме того, он поведал, что его родители отнеслись с понимаем к браку сына с более взрослой женщиной.

«Практически все, что касается занудства, это про меня. И в этом отношении она всегда говорила, что я являюсь стариканом, — сказал он. — Как к нашим отношениям отнеслись родные? У меня были очень деликатные родители, они отнеслись с пониманием, ничего не сказав».

Говоря о жизненных приоритетах, Галкин заверил, что семья для него куда важнее сцены. При этом он выразил мнение, что мог бы стать хорошим послом, способным помирить Россию и США.

«Самое главное для меня — семья. Обожаю выступать, но никогда не рассматривал это как что-то единственное в моей жизни. Когда мне надоест, я уйду, — заявил юморист. —

Я мог бы работать послом в США. Думаю, смог бы помирить наши страны».

Галкин также ответил на вопрос о размере пенсии Пугачевой. По словам артиста, в свое время она составляла всего две тысячи рублей.

«Аллу нет столько напугала сама пенсионная реформа, как размер ее пенсии.

Ее пенсия составляет две тысячи рублей — это мы лет десять назад проверяли»,

— шокировал Василия Максим.

Галкин и Пугачева начали встречаться в 2001 году, но долгое время жили в гражданском браке, официально зарегистрировав отношения лишь в 2011-м. Пара воспитывает двойню — дочь Елизавету и сына Гарри, появившихся на свет в 2013 году от суррогатной матери.

Ранее юморист прокомментировал отмену выступления супруги на юбилейном концерте музыканта Леонида Агутина из-за болезни. 42-летний артист отметил, что в его семье все хорошо.

«У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо... Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала», — заявил Галкин в интервью РИА «Новости» в начале ноября.

Об отсутствии на юбилейном шоу Агутина 69-летняя певица сообщила в своем инстаграме, извинившись перед Леонидом за пропуск мероприятия.

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось»,

— написала Примадонна.

Агутин в свою очередь пожелал Пугачевой здоровья, а также пообещал все-таки реализовать их творческую задумку в будущем.

«Песню еще воплотим», — заверил 50-летний музыкант.

Еще до неприятного известия о болезни Аллы Борисовны Агутин признавался, что участие певицы в шоу является для него большой честью.

«Из всех моих композиций она выбрала и захотела перепеть песню «Ты плачешь» из альбома 2016 года «Просто о важном». Правда, я написал эту песню от мужского имени. Там такие слова в припеве: «Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима», — передает слова Агутина издание «Дни.ру». — Но Алла Борисовна сказала, что «сменит пол» этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию».