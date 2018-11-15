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Карты Мартина: у «Игры престолов» появится преемник

Стриминговый сервис Hulu создаст шоу по роману Джорджа Р. Р. Мартина

Стриминговый сервис Hulu, который вскоре перейдет под контроль Disney, разрабатывает ряд шоу, основанных на цикле романов «Дикие карты», которые выходят под редакцией отца «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. Шоураннером и продюсером проектов будет Эндрю Миллер, сценарист «Тайного круга».

Стриминговый сервис Hulu и кинокомпания Universal Cable Productions ведут работу над несколькими шоу, основанными на цикле романов «Дикие карты», которые издаются с конца 80-х годов под редакцией Джорджа Р. Р. Мартина, создателя «Игры престолов». Согласно информации Variety, в Hulu планируют в ближайшее время открыть сценарную комнату для двух сериалов по серии произведений.

Издание отмечает, что шоураннером и продюсером обоих проектов станет Эндрю Миллер, приложивший руку к многосерийному фэнтези «Тайный круг». Относительно недавно Миллер, у которого уже есть действующий контракт с Universal Cable Productions, был назначен сценаристом и шоураннером пилотного эпизода «Дрожи земли», продолжения легендарного комедийного ужастика, впервые появившегося на экранах еще в 1989 году.

Исполнительными продюсерами «Диких карт» — помимо Миллера — станут Мартин, а также несколько других соредакторов цикла романов.

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Серия произведений, выходящих под редакцией отца главного хита HBO, рассказывает о постапокалиптическом мире, разрушенном в результате распространения над Манхэттеном в 1946 году инопланетного вируса, из-за которого численность Земли сократилась в разы. ДНК выживших при этом была существенно деформирована. Большинство из уцелевших болезнь сделала так называемыми джокерами (людьми с гротескными физическими изменениями и сверхсилой), однако были и те, которых вирус превратил в существ с выдающимися сверхчеловеческими способностями без изменения привычного облика (то есть в тузов) — и на фоне существенных различий у новых обитателей планеты возникает конфликт.

Первая книга серии появилась в продаже еще в 1987 году. На данный момент в свет выпущено без малого 30 томов цикла, над которым работают многие писатели, включая Мартина.

О грядущей экранизации романов стало известно еще в 2016 году — об этом сообщил сам Мартин, подчеркнувший, что над перенесением произведений на экран работает Universal Cable Productions. Тогда же писатель заверил, что в грядущем сериале точно будет персонаж по имени Кройд Кренсон (Спящий), одна из первых жертв внеземного вируса, просыпающийся каждый раз в новом облике и с новой суперсилой.

Отметим, что акциями стримингового сервиса Hulu владеют компании Disney, NBCUniversal, 21st Century Fox (по 30 процентов каждая) и AT&T (еще 10 процентов). При этом по итогам недавно завершенной сделки по продаже 21st Century Fox Hulu с 1 января перейдет под контроль корпорации Disney, в распоряжении которой будет 60 процентов акции сервиса.

Ранее создатели «Игры престолов» огласили (к счастью, уже официально) месяц премьеры заключительного сезона — восьмая часть эпопеи выйдет в апреле будущего года. Конкретная дата появления первой серии финала саги будет объявлена позднее.

Вместе с тем на днях автор книжной серии «Песнь льда и пламени» рассказал в интервью The Guardian о планирующихся приквелах сериала — по его словам, в их основу лягут события из его следующей книги «Пламя и кровь», которая выйдет в конце ноября.

«Ни один из проектов нельзя назвать спин-оффом в традиционном смысле. Вы не увидите дальнейшие приключения Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы будете путешествовать назад во времени», — поведал Мартин.

Он также уточнил, что действия в его новом произведении будут разворачиваться за несколько сотен лет до показанных в сериале. Книга поведает историю правления династии Таргариенов — предков Дейенерис, Матери драконов.

Согласно Мартину, в ближайшем будущем он займется шестой книгой серии «Песнь льда и пламени», которую фанаты ждут уже более пяти лет.

«Я уже несколько лет не могу с ним никак справится. Понимаете, «Ветра зимы» — это не совсем роман, это дюжина романов, в каждом из которых есть свои уникальные протагонисты, свои второстепенные персонажи, союзники и любовники, их окружающие. Из всего этого необходимо сплести очень сложно устроенное повествование. Это очень и очень сложно. А «Кровь и огонь», напротив, очень простая история. Не в том смысле, что ее просто написать, на это у меня все равно ушли годы, но как книга она проще», — пояснил писатель.