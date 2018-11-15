Карты Мартина: у «Игры престолов» появится преемник

Стриминговый сервис Hulu и кинокомпания Universal Cable Productions ведут работу над несколькими шоу, основанными на цикле романов «Дикие карты», которые издаются с конца 80-х годов под редакцией Джорджа Р. Р. Мартина, создателя «Игры престолов». Согласно информации Variety, в Hulu планируют в ближайшее время открыть сценарную комнату для двух сериалов по серии произведений.

Издание отмечает, что шоураннером и продюсером обоих проектов станет Эндрю Миллер, приложивший руку к многосерийному фэнтези «Тайный круг». Относительно недавно Миллер, у которого уже есть действующий контракт с Universal Cable Productions, был назначен сценаристом и шоураннером пилотного эпизода «Дрожи земли», продолжения легендарного комедийного ужастика, впервые появившегося на экранах еще в 1989 году.

Исполнительными продюсерами «Диких карт» — помимо Миллера — станут Мартин, а также несколько других соредакторов цикла романов.

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Серия произведений, выходящих под редакцией отца главного хита HBO, рассказывает о постапокалиптическом мире, разрушенном в результате распространения над Манхэттеном в 1946 году инопланетного вируса, из-за которого численность Земли сократилась в разы. ДНК выживших при этом была существенно деформирована. Большинство из уцелевших болезнь сделала так называемыми джокерами (людьми с гротескными физическими изменениями и сверхсилой), однако были и те, которых вирус превратил в существ с выдающимися сверхчеловеческими способностями без изменения привычного облика (то есть в тузов) — и на фоне существенных различий у новых обитателей планеты возникает конфликт.

Первая книга серии появилась в продаже еще в 1987 году. На данный момент в свет выпущено без малого 30 томов цикла, над которым работают многие писатели, включая Мартина.

О грядущей экранизации романов стало известно еще в 2016 году — об этом сообщил сам Мартин, подчеркнувший, что над перенесением произведений на экран работает Universal Cable Productions. Тогда же писатель заверил, что в грядущем сериале точно будет персонаж по имени Кройд Кренсон (Спящий), одна из первых жертв внеземного вируса, просыпающийся каждый раз в новом облике и с новой суперсилой.

Отметим, что акциями стримингового сервиса Hulu владеют компании Disney, NBCUniversal, 21st Century Fox (по 30 процентов каждая) и AT&T (еще 10 процентов). При этом по итогам недавно завершенной сделки по продаже 21st Century Fox Hulu с 1 января перейдет под контроль корпорации Disney, в распоряжении которой будет 60 процентов акции сервиса.

Ранее создатели «Игры престолов» огласили (к счастью, уже официально) месяц премьеры заключительного сезона — восьмая часть эпопеи выйдет в апреле будущего года. Конкретная дата появления первой серии финала саги будет объявлена позднее.

Вместе с тем на днях автор книжной серии «Песнь льда и пламени» рассказал в интервью The Guardian о планирующихся приквелах сериала — по его словам, в их основу лягут события из его следующей книги «Пламя и кровь», которая выйдет в конце ноября.

«Ни один из проектов нельзя назвать спин-оффом в традиционном смысле. Вы не увидите дальнейшие приключения Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы будете путешествовать назад во времени», — поведал Мартин.

Он также уточнил, что действия в его новом произведении будут разворачиваться за несколько сотен лет до показанных в сериале. Книга поведает историю правления династии Таргариенов — предков Дейенерис, Матери драконов.

Согласно Мартину, в ближайшем будущем он займется шестой книгой серии «Песнь льда и пламени», которую фанаты ждут уже более пяти лет.

«Я уже несколько лет не могу с ним никак справится. Понимаете, «Ветра зимы» — это не совсем роман, это дюжина романов, в каждом из которых есть свои уникальные протагонисты, свои второстепенные персонажи, союзники и любовники, их окружающие. Из всего этого необходимо сплести очень сложно устроенное повествование. Это очень и очень сложно. А «Кровь и огонь», напротив, очень простая история. Не в том смысле, что ее просто написать, на это у меня все равно ушли годы, но как книга она проще», — пояснил писатель.