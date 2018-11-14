С ними плачет полстраны: украинцы взяли российский хит-парад

Первую строчку хит-парада телеканала «Муз-ТВ» «Русский чарт» по итогам недели занял украинский инди-поп-коллектив Kazka с песней «Плакала», которая исполняется на украинском языке. Композиция обогнала хиты Егора Крида, Сергея Лазарева, Ирины Дубцовой, Елены Темниковой и других популярных российских исполнителей.

В связи с этим в украинской прессе появились заголовки в духе «Знай наших: украиноязычный хит возглавил топ российского чарта». СМИ пишут о возмущенных российских слушателях, которые интересуются, «как Kazka попала в русский чарт, если поет она не на русском языке». Существует мнение, что триумф композиции обеспечен голосами сотен тысяч украинцев проживающих на территории России.

Тем временем песня «Плакала» покорила не только российских слушателей. Летом 2018 песня набрала более 50-ти миллионов прослушиваний, а осенью уже лидировала в мировом чарте приложения Shazam. По сообщению экспертов, это первый случай в истории, когда украиноязычная песня вызывает такой резонанс в мире.

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Музыкальный коллектив Kazka был сформирован в Киеве в 2017 году. По словам музыкантов, они играют экспериментальный поп и ориентируются на большую аудиторию. Изначально в состав группы входили вокалистка Александра Зарицкая и гитарист Никита Будаш. В 2018 году к ним присоединился Дмитрий Мазуряк, который с детства играет на разных народных инструментах, среди которых — флейта, окарина, трембита, цимбалы. В его коллекции уже собралось более 50 инструментов.

Все песни коллектива исполняются исключительно на украинском языке. В роли продюсера и менеджера в группе выступает Юрий Никитин.

Со своей дебютной песней «Свята», вышедшей весной 2017 года, коллектив Kazka начал собирать миллионы просмотров и тысячи лайков в соцсетях. Композиция сразу подняла киевский проект на верхушки чартов. Группа стала «Открытием года 2017» по версии музыкальной премии YUNA и «Дебютом года 2017» в издании Karabas Live. По версии радиостанции «Страна FM», «Святая» стала «Лучшей песней поп-группы» и «Лучшим дебютом».

После этого группа приняла решение поучаствовать в популярном украинском шоу «Х-фактор 8». Вооружившись «Святой», коллектив во главе с вокалисткой Александрой заставил зал аплодировать стоя и получил одобрение судей.

«Как-то все совпало – популярность песни «Святая» и старт восьмого сезона «Х-фактор», мы решили попробовать свои силы. С Х-фактором мы реально поверили в сказку, я чувствую себя здесь как на своей родной планете. Кстати, выход новой песни совпадает со стартом прямых эфиров!» — поделилась вокалистка.

Несмотря на то, что группа прошла довольно далеко, в тройку финалистов им попасть не удалось, — после выступления в пятом эфире они покинули шоу, заняв седьмое место. Сразу после вылета коллектив презентовал новую композицию «Дива». В день премьеры трек разместился на первой строчке топ-чарта iTunes.

После выхода первого альбома, а также клипа на песню «Дива» под публикациями музыкантами была обнаружена массовая накрутка дизлайков, что препятствует завоеванию первых мест в трендах ютьюба. Но, судя по всему, этот досадный факт не сильно повлиял на успех Kazka и любовь поклонников.

Позже группа стала участником национального отбора на «Евровидение-2018». Пройти конкурс Kazka не удалось, но коллектив не упал духом и подготовил дебютную пластинку «Karma», в которую вошли как новые, так и уже ставшие хитовыми треки.

«Мы работаем в разных этнических стилях. Не только в украинском. Поэтому мы и открываем альбом а-ля индийской песней, чтобы люди это поняли. У нас нет акцента на том, что мы делаем именно украинское. У нас-то и мелодий таковых нет в песнях. Дима играет не только на украинских, но и на китайских, и разных других инструментах », — поделились музыканты в одном из интервью.