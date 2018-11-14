«В шоке от Трампа»: мемуары Обамы стали бестселлером

Автобиографическая книга «Становление» (Becoming) супруги экс-президента США Барака Обамы Мишель уже на следующий день после ее выхода, 13 ноября, заняла первое место в списке бестселлеров, став одной из самых прибыльных в истории издательства. Об этом сообщает Fox Business.

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Книга, в которой бывшая первая леди рассказывает о своем детстве в Чикаго и переезде в Белый дом, стала первой в списке лучших продаж на сайте Amazon. Книжный онлайн-магазин Barnes & Noble рассказал, что такой результат сравним только с 2015 годом, когда легендарная писательница Харпер Ли выпустила книгу «Пойди поставь сторожа», тираж которой составил более чем 1 млн экземпляров.

Кроме того, стало известно, что к публикации готовится четвертая книга Барака Обамы. Она выйдет в свет в 2019 году и обещает стать сенсацией. Барак Обама намерен «честно рассказать о восьми бурных и закулисных годах, проведенных в Белом доме».

В 2017 году бывший президент США Барак Обама и его супруга заключили договор с издательством Penguin Random House на выпуск мемуаров — по одному на каждого. Несмотря на то, что точные условия книжной сделки не были публично раскрыты, некоторые источники сообщают, что американское издательство заплатило более $60 млн, чтобы получить права на одну книгу, написанную четой Обама.

Как отметила Мишель Обама, в книге она рассказывает «о своих корнях» и о том, «как маленькая девочка из района Саут-Сайд в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других». «Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти смелость стать тем, кем они желают стать», — подчеркнула она.

Помимо рассказа о своей личной жизни, Мишель Обама затронула и политические темы, выступив с критикой нынешнего американского президента Дональда Трампа. В своих мемуарах она призналась, что была крайне шокирована, узнав, что Трамп заменит ее мужа на посту президента. Мишель также рассказала, что считает неприемлемым поведение американского лидера во многих вопросах, таких как отношение к женщинам и представителям расовых меньшинств.

«Его злобный сумасшедший фанатизм и ксенофобия были практически неприкрытыми», — пишет она.

Мишель подчеркнула, что все свои спорные действия Трамп совершал преднамеренно, тем самым безрассудно привлекая внимание, а также ставил под угрозу безопасность ее семьи. «И за это я никогда его не прощу», — заявила бывшая первая леди.

Кроме того, в своих мемуарах Мишель поделится семейными проблемами, от которых ее спасал психоаналитик, о первых неудачных попытках завести ребенка, а также о тяготах славы и статуса первой леди.

«Работа над 'Становлением' стала глубоко личным опытом для меня. Это дало мне, в первый раз, возможность, чтобы честно задуматься о той неожиданной траектории моей жизни», — рассказала Мишель Обама.

В мае этого года бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали соглашение со стриминговым сервисом Netflix на производство фильмов и сериалов. Супруги основали продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая будет производить для сервиса как художественный, так и документальный контент.

Netflix не сообщает, на какой срок подписан контракт, но называет его долговременным. Когда начнут выходить спродюсированные ими шоу, также неизвестно.

54-летняя Мишель была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж, кандидат от Демократической партии США Барак Обама занимал пост президента. Пара вступила в брак в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей.

«Становление» - это вторая книга супруги Барака Обамы. В 2013 году Мишель написала книгу «Американский рост», в котором рассказала о своем огороде в Белом доме и поделилась с читателями рецептами своих фирменных блюд.