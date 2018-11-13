Спойлеры от Мартина: новые подробности «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, автор книжной серии «Песнь льда и пламени», в большом интервью The Guardian рассказал, что в основу сюжета планирующихся приквелов сериала «Игра престолов» лягут события его следующей книги «Пламя и кровь», которая поступит в продажу 20 ноября.

«Ни один из проектов нельзя назвать спин-оффом в традиционном смысле. Вы не увидите дальнейшие приключения Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы будете путешествовать назад во времени», — рассказал писатель. Он добавил, что как минимум два из четырех сценариев предстоящих шоу будут основаны на «Пламени и крови».

По словам Мартина, события в книге будут происходить за несколько сотен лет до показанных в сериале. В своем новом творении писатель рассказажет историю правления династии Таргариенов — прародителей Дейенерис, Матери драконов. Читатель узнает о завоеваниях основателя рода, объединившего Семь королевств с помощью драконов. Отмечается, что действие будет «разворачиваться на всей карте мира».

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Сразу после выхода книги «Огонь и кровь» писатель планирует продолжить работу над шестой книгой серии «Песнь льда и пламени», которую поклонники ждут уже семь лет. В интервью писатель посетовал на то, что ему тяжело дается шестой том «Ветра зимы».

«Я уже несколько лет не могу с ним никак справится. Понимаете, «Ветра зимы» — это не совсем роман, это дюжина романов, в каждом из которых есть свои уникальные протагонисты, свои второстепенные персонажи, союзники и любовники, их окружающие. Из всего этого необходимо сплести очень сложно устроенное повествование. Это очень и очень сложно. А «Кровь и огонь», напротив, очень простая история. Не в том смысле, что ее просто написать, на это у меня все равно ушли годы, но как книга она проще».

Также, по словам литератора, его работу затрудняет и чрезмерная популярность сериала HBO.

«Игра престолов» и пять книг саги так популярны и так хорошо пересмотрены, что каждый раз, когда я сажусь за рукопись, я осознаю, что должен делать что-то отличное, а обязанность сделать что-то отличное значительно отягощает», — поделился Мартин.

Информация о съемках приквела «Игры престолов» появилась в июле этого года. По мнению писателя Джорджа Мартина, сериал должен получить название «Долгая ночь».

Ранее представители канала HBO подтвердили информацию о том, что в новом шоу во вселенной «Игры престолов» снимется актриса Наоми Уоттс. Какой именно персонаж достался двукратной номинантке на премию «Оскар», пока не уточняется, но известно, что это будет «харизматичная светская львица с темным прошлым».

Позже стало известно, кто составит компанию Уоттс: главную мужскую роль в сериале сыграет Джош Уайтхаус — 28-летний британский актер, который известен ролью в историческом сериале «Полдарк», события которого имели место в конце 18 века. Подробности о персонаже Уайтхауса пока также не уточняются.

Вместе с Джорджем Мартином в проекте задействована Джейн Голдман — сценаристка «Дома странных детей мисс Перегрин» Тима Бертона и новых «Людей Икс». Она же станет шоураннером и одним из продюсеров приквела.

Следующий год станет последним для хитов телеканала HBO — «Игры престолов» и «Вице-президента». В связи с этим «Миру Дикого Запада» прочат место нового флагмана телеканала. Также проект может стать визитной карточкой готовящегося к запуску стримингового сервиса от телекоммуникационной корпорации AT&T, владеющей компанией WarnerMedia, в состав которой входит и HBO.

С запуском новой платформы у медиагиганта будет возможность конкурировать с Google, Facebook, Disney и Apple: почти все они либо уже запустили свои стриминговые сервисы (Facebook Watch, YouTube Premium), либо собираются сделать это в ближайшее время: никому не дают покоя лавры Netflix, Amazon и прочих.