А что такое деньги? Земфиру объявили в розыск за долги

Московские судебные приставы открыли охоту на певицу Земфиру из-за долга по коммунальным платежам. Как сообщает телеканал «Москва 24», исполнительница, проживающая в районе Хамовники, не оплатила 11 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

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По данным СМИ, суд обязал Земфиру погасить задолженность по квартплате еще два года назад, однако до сих пор этого не произошло. Кроме того, за прошедшее время сумма задолженности только выросла.

Уточняется, что после переезда в Москву 20 лет назад певица в течение нескольких лет проживала на съемных квартирах, но в 2003 году приобрела собственное жилье. Теперь певица проживает в столичном районе Хамовники в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость квартиры певицы составляет в настоящее время $250 тыс.

Также в прессе сообщалось, что в квартире площадью 85 квадратных метров Земфира сделала реконструкцию. Было снесено несколько стен, в результате получились спальня и просторная гостиная с местом для аудиоаппаратуры.

В 2014 году певица также едва не оказалась в суде из-за претензий к Первому каналу. 7 февраля во время церемонии открытия Олимпиады в Сочи прозвучал ремикс одной из самых узнаваемых песен в творчестве Земфиры «Хочешь?» со второго студийного альбома артистки «Прости меня, моя любовь».

Сразу после церемонии на сайте исполнительницы появилось заявление, в котором певица обвинила Первый канал в нарушении авторских прав. Однако позднее пресс-секретарь Рамазановой Павло Шевчук рассказал, что Рамазанова не намерена подавать в суд и ограничиться лишь словесными претензиями.

Этим летом российская певица снова оказалась в центре скандала. В июле этого года на официальных страницах Земфиры в социальных сетях появилась публикация, в которой она выступила с критикой творчества молодых отечественных поп-исполнительниц — Елизаветы Гырдымовой и Анастасии Ивановой, выступающих под псевдонимами Монеточка и Гречка.

«Выскажу мнение. Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь — пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим», — говорится в публикации.

Кроме этого, редко дающая интервью артистка пообещала ответить на вопросы поклонников, которые предложила оставлять в комментариях.

Высказывания артистки вызвали неоднозначную реакцию в медиапространстве. Многие обвинили Земфиру в лукизме (дискриминации по внешности. — «Газета.Ru»).

Так, продюсер Гречки Александр Ионов в официальном аккаунте его лейбла Ionoff Music заявил, что «когда женщина, перевалившая за 40, добившаяся практически всего в этом бизнесе, начинает [хейтить] девочек-тинейджеров, даже не за их музыку, а за их внешность — это большая беда».

4 сентября певица выпустила сингл «Джозеф» — свою первую песню за последние пять лет. В основу композиции легли фрагменты стихотворений поэта и лауреата Нобелевской премии по литературе 1987 года Иосифа Бродского: произведений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

Сын культового поэта Андрей Басманов раскритиковал новую песню певицы и заявил, что «так не делается»:

«Она соединила две цитаты из двух разных стихотворений, два куска. Это как взять левую штанину от джинс и правую — от рубашки армейской», — рассказал Басманов.

Он также добавил, что до этого относился к исполнительнице без негатива, однако новая песня его весьма удивила.

В создании сингла приняли участие электронный музыкант Муджус, гитарист Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Обложку оформили постановщица Рената Литвинова и дизайнер одежды Гоша Рубчинский.

Впервые Земфира исполнила «Джозефа» на закрытом новогоднем концерте, а затем на прошедшем «Пикнике» «Афиши». До «Джозефа» последним релизом Земфиры был альбом «Жить в твоей голове», вышедший 14 февраля 2013 года (там, что иронично, есть песня про деньги).