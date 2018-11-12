«Не готова»: Приходько ушла с шоу после вопроса о Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько сбежала с интервью после вопроса про Юлию Тимошенко, возглавляющую партию «Батькивщина», о вступлении в которую артистка объявила пару недель назад. Скандальный инцидент произошел в рамках программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском телевидении.

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В ходе шоу участница «Евровидения-2009» от России заверила, что Тимошенко (в отличие от действующего президента страны Петра Порошенко) не занимается бизнесом. Данное заявление удивило ведущую, которая поспешила уточнить у своей гостьи информацию об источниках доходов политической деятельницы, однако певица ушла от прямого ответа, сказав лишь, что Юлия является очень умным человеком, которого уважают в мире, а также призвала людей верить главе «Батькивщины» на слово.

Соколову такой ответ, видимо, не впечатлил, и она решила спросить у Приходько, будут ли Тимошенко и сама Анастасия врать своим избирателям. В разговор, однако, тут же вмешался представитель артистки, который представился Константином, попросив прервать эфир, — и спустя несколько секунд певица покинула интервью, передает «Пятый канал».

Уже после окончания передачи Константин, вероятно, не зная, что его продолжают снимать, признался ведущей, что пришел на запись программы по просьбе самой Приходько.

«Она только начала это все, — объяснил мужчина. — Была встреча с Тимошенко, нормально пообщались, и Анастасия решила идти в эту команду. Но понятно, что ее еще нужно учить. Она еще просто чуть-чуть к такому не готова».

Напомним, что в конце октября 31-летняя Приходько заявила о намерении начать политическую карьеру в команде Юлии Тимошенко. Об этом она поведала спустя пару недель после шокирующего для ее фанатов сообщения об уходе со сцены.

«После многочисленных визитов в прифронтовую зону и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание заключается в помощи этим людям. Помощи не только творческой, но и подлинными деяниями, — написала Анастасия в фейсбуке. — Думая о будущем, я пришла к выводу, что у меня будет больше возможностей помочь, если я стану политиком».

Уроженка Киева также рассказала, что сотрудничество ей предлагали многие политики Украины, но больше других ей приглянулась Тимошенко и ее партия.

«Я осознанно решила разорвать все контракты в России и вернуться на Украину, осознанно стала изучать изучать украинский язык и помогать нашим ребятам на фронте в качестве добровольца. И, конечно же, сознательно подала иск против администрации президента Украины, защищая честь и достоинство. И теперь настало время сделать первый шаг в моей политической жизни, — поделилась Приходько. — Довольно много политиков и лидеров разных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой выбор — я иду в команду Юлии Тимошенко».

По ее мнению, именно Тимошенко является сильнейшим политиком страны.

«Почему именно такой выбор? Я думаю, что Юлия Владимировна является наиболее сильным политиком в нашей стране, она очень импонирует мне своими человеческими качествами. Но главное это то, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика», — заключила Анастасия.

В мае этого года стало известно, что Приходько будет судиться с администрацией президента Порошенко. Певицу сильно возмутил тот факт, что ее обманом включили в пиар-ролик в поддержку действующего главы Украины. Как тогда рассказывала Анастасия, сняться в видео ее попросил глава Министерства культуры Евгений Нищук, и она ответила согласием, думая, что клип будет исключительно социальным. Комментируя инцидент, она назвала поступок обманувших ее лиц «подлым».

«Я не давала согласия на участие в ролике Порошенко, — подчеркнула артистка. — В этом ролике я говорю следующие слова: «Развиваем украинское пространство, украинскую культуру. Слушаем украинское — это модно». Но этот ролик мы снимали как социальный — в поддержку развития Украины. Мое имя жестко и подло использовали в своих политических играх. Это унизительный, гадкий и подлый поступок».