Как Гринч украл американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса за 9-11 ноября стала анимационная экранизация детской книги «Как Гринч украл Рождество», напомнившая массам о популярном персонаже спустя почти 20 лет после выхода неоднозначного фильма с Джимом Керри. В свои первые выходные в прокате «Гринч» Ярроу Чейни и Скотта Моужера заработал $66 млн. Проект Universal показал третий в истории старт среди всех мультфильмов, дебютировавших в ноябре, — лучше начинали лишь «Суперсемейка» (чуть более $70 млн) и «Холодное сердце» (67 млн). На международной арене мультик, к настоящему моменту стартовавший всего в 24 странах, собрал еще $12,7.

Вторым на минувших выходных стал байопик о великих Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия», на своей второй неделе заработавший $30,85 млн. В общей сложности творение Брайана Сингера, получившее отличные зрительские отзывы, после без малого десяти дней в прокате имеет в графе «выручка» крайне приличную сумму в $282,3 млн (при этом добрую часть сумму фильму принесли вовсе не США).

Замкнул первую тройку еще один новичок — хоррор «Оверлорд», заработавший за уикенд около $10 млн, тем самым оправдав ожидания экспертов. В то же время международный рынок (ужастик дебютировал в 50+ странах) принес работе Джея Джея Абрамса еще $9,2 млн.

Прямо следом за картиной о зомби-нацистах по итогам прошедших выходных расположилась сказка «Щелкунчик и четыре королевства» от Disney, собравшая за эти три дня примерно $9,5 млн. Памятуя о скромном старте ленты в США (в прошлый уикенд детище медиагиганта заработало всего $20 млн), благодарить студия должна зарубежных зрителей (те принесли создателям аж 61,4 млн в сумме).

Последним представителем топ-5 оказался триллер «Девушка, которая застряла в паутине», экранизация детективного романа Давида Лагеркранца, являющегося продолжением великой трилогии «Миллениум» Стига Ларссона. В свой дебютные выходные фильм с Клэр Фой в главной роли заработал $8 млн, поставив под вопрос целесообразность дальнейшей работы над франшизой.

В свою очередь шестым финишировал режиссерский дебют Брэдли Купера — мюзикл «Звезда родилась», в касте которого компанию звезде «Мальчишника в Вегасе» составила певица Леди Гага. Ремейк популярной картины 30-х годов прошлого века находится в первой десятке американского бокс-офиса уже шестую неделю кряду, и собрал он за это время в сумме $322,8 млн, включая 8 млн за эти выходные от американского зрителя.

Седьмую строчку заняла комедия «Дураков нет» с Тиффани Хэддиш и Вупи Голдберг в главных ролях. Проект Тайлера Перри, премьера которого в США состоялась на минувшей неделе, заработал за 9-11 ноября около $6,5 млн.

Наконец, замкнули первую десятку «Веном», для которого этот уикенд стал уже шестым в топе американского бокс-офиса,

хоррор «Хэллоуин», еще совсем недавно уверенно лидировавший в списке,

и драма «Ваша ненависть». Заработали они за 9-11 ноября $4,85 млн, 3,84 млн и 2,07 млн соответственно. Говоря про супергеройский боевик от Sony, нельзя не отметить, что на этих выходных состоялся его старт в Китае, что мгновенно принесло студии еще $111 млн (к слову, второй по прибыльности дебют в Поднебесной за все время).

Добавим, что уже в предстоящий уикенд у американского бокс-офиса будет новый лидер: этот почетный титул без труда приберет к своим рукам сиквел «Фантастических тварей и где они обитают» с Джудом Лоу, Эдди Рэдмейном и Джонни Деппом в главных ролях, который начнет свой путь к рекордам по сборам в 4000+ кинотеатрах Штатов.