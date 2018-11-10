Трагический уход: как умерла звезда «Дня рождения Буржуя»

В Киеве на 45-м году жизни умерла известная украинская актриса Юлия Волчкова. Заслуженная артистка Украины скончалась в больнице. Об этом сообщил Киевский Академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра на своей странице в фейсбуке.

Фоторепортаж: Умерла актриса Юлия Волчкова __is_photorep_included12054223: 1

«Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова, — говорится в сообщении.

— Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким и разделяем скорбь со всеми, кто знал или работал Юлией Волчковой».

На официальном сайте театра разметили сообщили, что дата и время прощания с артисткой уточняются.

«Ее глубокие и яркие образы на сцене театра и в кино постоянно доказывали максимальную преданность избранному пути», — говорится в заявлении.

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Юлия Волчкова родилась в Киеве 29 августа 1974 года. В 1995 году она окончила Киевский государственный институту театрального искусства им. И. Карпенко-Карого и сразу же поступила на службе в Театр драмы и комедии. Свою первую главную роль Волчкова сыграла уже в 1998 году, после чего стала принимать участие в самых ярких спектаклях.

Она сыграла около 20 ролей в таких постановках, как «Крученый бес» Ведора Сологуба, «Стакан воды» Эжена Скриба, «Так закончилось лето…» по книге «Люси Краун» Ирвина Шоу, «Идеальный муж» Оскара Уайлда, «Вечный муж» Федора Достоевского.

В апреле этого года Волчкова выступила режиссером, поставив в театре «Созвездие» спектакль «Небо и Земля» по пьесе Михаила Себастьяна «Безымянная звезда», где сыграла одну из ведущих ролей. Нынешний сезон должен был ознаменоваться новой работой в премьере «Распутник» по пьесе французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта.

Дебют Волчковой на экране состоялся в 1992 году в эпизодической роли в драме «В той области небес» с Александром Песковым, Ларисой Гузеевой и Владимиром Меньшовым в ролях. После этого у нее были еще несколько маленьких ролей в полнометражных фильмах, однако в 1997 году она стала гораздо чаще сниматься в сериалах.

%Широкий зритель знает Волчкову в основном по участию в популярном сериале 1999 года «День рождения Буржуя».

Это был совместный российско-украинский проект, премьера которого состоялась одновременно в обеих странах. Сериал был очень популярен и стал настоящим взлетом Валерия Николаева, который сыграл в нем роль главного героя — бизнесмена по кличке «Буржуй». Телефильм рассказывает о приключениях «Буржуя», который даже не знает своей настоящей фамилии, так был подкидышем. Но однажды он в шутку пришел на некий спиритический сеанс и неожиданно получил реальные сведения о тайне своего рождения.

Помимо Николаева, в сериале снялись его жена Ирина Апексимова, Александр Пороховщиков и Андрей Смоляков.

После успеха «Дня рождения Буржуя» Волчкову стали чаще приглашать на роли в сериалах, однако большие роли ей доставались очень редко.

Через год после успешного «Буржуя» актриса сыграла в еще одном популярном сериале «След оборотня» известного режиссера Владимира Попкова, снявшего приключенческую дилогию «Сердца трех» и сериал «Графиня де Монсоро» по одноименному роману Александра Дюма. Главные роли в нем сыграли Валерий Баринов, Алексей Горбунов и Владимир Долинский.

Во второй половине 2000-х Волчкова начала очень активно сниматься в сериалах. Самыми заметными ее работами стали роли в проектах «»Женская работа с риском для жизни», «Сердцу не прикажешь», «Колечко с бирюзой», «Брат за брата», «Превратности любви».

Последней работой Волчковой на телевидение стала небольшая роль в украинском сериале «Нити судьбы», который вышел на экраны в 2016 году.

В прошлом году состоялась премьера комедии «Что делает твоя жена?» режиссера Алексея Лисовца, который часто приглашал Волчкову в свои сериалы и художественные фильмы.