«В семье все хорошо»: Галкин рассказал о болезни Пугачевой

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин отреагировал на отмену выступления супруги из-за болезни. По словам 42-летнего юмориста, на данный момент у него в семье все хорошо.

«У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо... Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала»,

— передает слова Галкина РИА «Новости».

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Ранее 69-летняя Пугачева сообщила, что не сможет поучаствовать в юбилейном шоу музыканта Леонида Агутина в «Олимпийском» по причине плохого самочувствия.

«Мечтала выступить на концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала Алла Борисовна в инстаграме.

Свой комментарий под постом народной артистки СССР оставил и сам Агутин, пожелавший коллеге здоровья, а также пообещавший, что их песня еще будет воплощена.

«Песню еще воплотим», — успокоил Примадонну Леонид.

Еще до неприятного известия о неучастии Пугачевой в концерте в «Олимпийском» Агутин, в этом году отметивший 50-летие, признавался, что присутствие Аллы Борисовны на юбилейном выступлении является для него большой честью.

«Из всех моих композиций она выбрала и захотела перепеть песню «Ты плачешь» из альбома 2016 года «Просто о важном». Правда, я написал эту песню от мужского имени. Там такие слова в припеве: «Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима», — цитирует Агутина издание «Дни.ру». —

Но Алла Борисовна сказала, что «сменит пол» этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию».

Поклонники народной артистки страны в свою очередь обеспокоены возможной отменой юбилейного концерта самой Пугачевой, запланированного на апрель будущего года (70 лет Алле Борисовне исполнится 15 апреля). Согласно окружению певицы, продажа билетов на мероприятие должна стартовать до Нового года, а цены на них могут достигнуть 70 тысяч рублей.

По словам певца Николая Баскова, к своему юбилейному концерту Примадонна готовится тщательно, не обращая внимания на происходящее в шоу-бизнесе, и выглядит при этом умиротворенной и счастливой.

«С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии, она спросила меня: «Что там в шоу-бизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» — сказала она. Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой»,

— поделился Басков в интервью журналу «Собеседник».

В то же время музыкант Владимир Пресняков-младший, долгое время встречавшийся с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте (в 1991 году у пары родился сын Никита), признался, что узнал про готовящийся сольный концерт Аллы Борисовны из СМИ.

«Я сам про этот планирующийся сольник узнал из интернета, это ведь очень скрытная семья», — подчеркнул он.

Пресняков-младший также рассказал, что в настоящее время он редко видится и созванивается с Пугачевой.

«В мой день рождения она мне позвонила с неизвестного странного номера раз 15. А я не отвечаю на звонки с телефонов, которых нет в списке контактов. Но она все-таки смогла меня вызвонить. «Аллочка, господи, это ты!» — закричал я в трубку, радуясь, как ребенок. А она мне в ответ: «Я не могу к тебе приехать, но кое-что передал»,

— поведал 50-летний артист, женатый на певице Наталье Подольской.

Как отметил музыкант, Пугачева для него — не просто теща, но гений и «женщина, равной которой нет».

«Аллуся — гений. Для меня она не просто теща, а женщина, равной которой нет. Нет примеров, нет аналогов, нет ей равных. Это явление, которое будет нас долго согревать и радовать. И чем больше проходит времени, тем она становится по отношению ко мне мягче, внимательнее», — заключил Владимир.