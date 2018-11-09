Умер актер — звезда «Ералаша»

В возрасте 54 лет скончался известный актер Николай Румянцев, известный по своим ролям в юмористическом киножурнале «Ералаш». Родственники Румянцева предпочли не сообщать причину его смерти.

Реклама

Румянцев был одним из самых ярких участников раннего «Ералаша». Самым известным выпуском с его участием стал этюд «Чудное мгновенье», где школьник отказывается помочь бабушке по дому, чтобы быстрее побежать играть во дворе в хоккей. Именно Румянцеву принадлежит знаменитая реплика: «Посуду Гоголь помоет. Николай Васильевич. А Лев Толстой пропылесосит».

Помимо участия в юмористическом киножурнале Румянцев также снялся в двух фильмах — в эпизодической роли «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и в главной роли в картине «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», которая стала единственной крупной работой в короткой кинокарьере молодого актера. Фильм рассказывает о курсантах школы военных музыкантов, устав от жесткой дисциплины, удрали на юг. Пережив ряд приключений и встреч с интересными людьми, герои здраво оценили свой поступок и вернулись в школу.

Фоторепортаж: Умерла звезда «Ералаша» __is_photorep_included12052411: 1

«Прилетал марсианин в осеннюю ночь» вышел на экраны в 1980 году, когда Румянцеву было еще 16 лет. Продолжить же актерскую карьеру ему не удалось, так как он не поступил в актерское училище.

«Поступить на актерский факультет я попросту не успел. Когда оканчивал профтехучилище (по специальности «автослесарь»), защита диплома совпадала по времени со вступительными экзаменами, — wday.ru/articles/gde-teper-zvezdyi-eralasha-id59203/» target=«_blank»>рассказывал актер в интервью wday.ru. — Год отработал и пошел в армию, а после нее уже не до этого было. Я долго работал по профессии, потом водителем, а сейчас занимаюсь установкой гидромассажного оборудования на ванны».

В последние годы жизни он также работал слесарем-сборщиком банковских кассовых аппаратов. Несмотря на то, что Румянцев не смог развить свой творческий талант, он с теплотой вспоминал годы, проведенные в «Ералаше».

«Ералаш» дал мне воспитание, — рассказывал Николай. — Общаясь с интересными, умными и грамотными людьми, сам начинаешь придерживаться определенных правил поведения.

На съемках своего первого сюжета «Чудное мгновенье» я познакомился с Георгием Вициным. Он был замечательным актером и человеком. Так получилось, что в тот день я оказался без обеда, и он на свои деньги накормил меня в кафе. Для меня это был шок: такая глыба — и такой поступок. До сих пор вспоминаю с благодарностью».

Румянцев также признавал, что его до сих пор узнавали на улице. А его одноклассники все время вспоминали, как учились в одном классе с настоящей звездой тех лет.

«А сам я сейчас пересматриваю его вместе с внучкой Викой, ей три с половиной годика. Правда, дедушку она в том мальчике пока не узнает», — делился Румянцев.

Юмористический журнал «Ералаш» появился в 1974 году. Его основателями стали Борис Грачевский и драматург Александр Хмелик. Идея же создания «Ералаша» принадлежит известному режиссеру Алле Суриковой, которая направила в ЦК КПСС письмо с предложением создать для детей юмористический киножурнал «Фитилек» — по аналогии с сатирическим журналом «Фитиль», который был ориентирован преимущественно на взрослых.

Первые выпуски «Ералаша» вышли в 1974 году. «Чудное мгновенье» стал девятым по счету эпизодом киножурнала. До 1991 года «Ералаш» можно было увидеть только в кинотеатрах переда сеансами, и только в декабре 1991-го его стали на постоянной основе показывать на телевидение. С 2002 года «Ералаш» также официально выпускается на DVD.

Многие из детей, которые снимались в «Ералаше», затем продолжили актерскую карьеру. Так, Ольга Кузьмина впоследствии окончила ГИТИС и стала членом труппы Театра Луны. Широкому зрителю она известна ролью официантки Насти в популярном сериале «Кухня».

Зрителям также хорошо знаком Павел Степанов. Будучи подростком, он сыграл в таких известных фильмах, как «Анискин и Фантомас», «4:0 в пользу Танечки» и других. Любопытно, что Степанов в итоге окончил политехнический институт и не получил актерского образования. Тем не менее, позврослев, он продолжил играть в эпизодах в популярных сериалах, включая «Дальнобойщиков», «Приключения мага» и «Горячие новости».

Самой же крупной звездой «Ералаша» был Федор Стуков. Однако он попал в журнал уже известным актером. На тот момент Стуков снялся у Никиты Михалкова в «Нескольких днях из жизни Обломова» и «Родне», а также у Станислава Говорухина в многосерийном фильме «Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна».