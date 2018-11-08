«Мышиная возня»: Макаревич вступился за «предателя» Ефремова

Накануне своего 55-летнего юбилея заслуженный артист России Михаил Ефремов подвергся резкой критике за «непатриотичное» поведение. Ранее в интервью киевской радиостанции «Новое время» он заявил, что «Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям». Он также отметил, что из 15-ти бывших союзных республик лишь в нашей стране не отмечают День свободы и независимости.

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Кроме того Ефремов высказался по поводу нынешней ситуации на Украине, подчеркнув, что с 2014 года там ничего не поменялось, — во всяком случае, с коррупцией.

Интервью артиста по традиции спровоцировало бурное обсуждение. Некоторые украинские СМИ посчитали, что Ефремов в эфире «полил свою страну грязью». Нашлись критики позиции актера и в России, — так, телеведущий Владимир Соловьев посоветовал Ефремову лично съездить в Крым и лично встретиться с его жителями, чтобы «понять, что думают они». В то же время он подчеркнул, что артист имеет право «считать так, как считает».

В защиту Ефремова выступил лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который не раз оказывался на его месте из-за схожих заявлений. По словам музыканта, он уже смертельно устал от этой темы.

«Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — цитирует его ФАН. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!»

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов настолько разгневал общественность, что были высказаны предложения лишить его звания Заслуженного артиста России. По мнению общественника и блогера Вадима Манукяна, это позволит создать механизм отзыва почетных званий у тех деятелей искусства, которые это звание позорят.

Сам Михаил Ефремов на эту идею отреагировал коротко: «Меня это не интересует. По барабану. До свидания».

На вопрос, не слишком ли круто шельмовать всенародных любимцев за каждую неосторожную фразу, автор инициативы — член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян — ответил: «На ютьюбе масса роликов о гастролях Михаила Ефремова на Украине. Безусловно, все видели его резонансное выступление на украинском радио, но меня даже больше раздосадовали именно его концертные номера.

Если внутри России они выглядят как юмор и сатира, то вне страны, тем более на Украине, которая объявила Россию «страной-агрессором», подобный формат выступления, извините, уже тянет на предательство Родины».

Член экспертного совета при Госдуме пояснил, чем конкретно его возмутили выступления Ефремова на Украине.

«Неприкрытое издевательство над Россией, над ее гражданами — и все это на потеху украинским зрителям, — возмущен блогер. — Просто представьте, что ровно с такой же программой поиздеваться над Украиной и украинцами приедет в Россию или выступит на российском радио тот же Андрей Данилко (выступающий в образе Верки Сердючки. — «Газета.Ru»). Не представляете?! Правильно!

У себя дома он может критиковать свою страну, свое правительство, быть недовольным тем, что вокруг происходит, но ехать куда-то и там поливать грязью Украину он не станет».

По мнению Манукяна, в нынешние непростые времена с талантливых и известных людей спрос выше.

«На заслуженных и народных артистах в подобные периоды, в такое непростое время для отношений между странами, лежит большая ответственность. Именно артисты, вместо того чтобы в угоду публике топтаться на болевых точках, должны стать теми хрупкими мостиками, которые в итоге в далекой перспективе помогут вернуть нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной. Если ты получил почетное звание, то неси его гордо и не позорь страну и ее людей за рубежом».

В связи с тем, что Ефремов не первый, кто позволяет себе подобные некорректные высказывания, на его примере следует и другим дать острастку, убежден Манукян.