Умер актер из «Трех мушкетеров»

В Литве на 69-м году жизни скончался советский актер литовского происхождения Арунас Сторпирштис. Об этом агентству BNS сообщил его брат Гедиминас.

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«Он болел, но работал до последнего дня — еще вчера озвучивал фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно», — сказал Сторпирштис.

По словам литовского режиссера и актера Витаутаса Румшаса, Сторпирштис был неординарной личностью:

«У всех нас есть своя собственная роль. Сторпирштис хоть и обладал хорошим чувством юмора, был также очень глубоким человеком и имел великий дух. Этот очень глубокий человек лежал в образе крутого парня».

Работавший вместе с Сторпирштисом, режиссер Раймундас Банионис, рассказал, что актер был настоящим другом, человеком, которому всегда можно было доверять. По словам Баниониса, Сторпирштис был очень жизнерадостным человеком.

«Он всегда героически, стоически переносил болезнь, никогда не терял чувства юмора и яркого отношения к жизни», — заключил Раймундас.

Как известно, ранее актер перенес операцию по удалению части желудка.

Последние годы жизни Сторпирштис много работал на телевидении. Актер трижды был женат, воспитывал сыновей от второго брака Виталия и Симонаса и внебрачную дочь — актрису Эвелину Лоздовскую.

Арунас родился в Вильнюсе 2 сентября 1950 года. В 1975 году стал выпускником Литовской консерватории. Служил в Молодежном театре Литвы, а после в Большом литовском театре. Среди почитателей театрального искусства он известен по таким постановкам, как «Учитель танцев», «Любовь и смерть в Вероне», «Ивонна, принцесса Бургундская», «Питер Пэн». Фильмография Арунаса Сторпирштиса насчитывает 48 лент.

В кино Сторпирштис играл роли преимущественно второго плана. Его актерский дебют состоялся в историческом фильме «Геркус Мантас».

Самой значимой его ролью стал Клайд Грифитс — главный персонаж в многосерийном художественном телефильме режиссера Марионаса Гедриса «Американская трагедия», который был снят по мотивам одноименного романа американского писателя Теодора Драйзера.

Это история о бедном, но честолюбивом юноше из семьи проповедника, который мечтал стать кем-то большим в этой жизни. Его самой заветной целью было сделать карьеру и попасть в высшее общество. Ради этой цели он не остановился ни перед чем — даже перед страшным преступлением.

В фильмах «Выше радуги» и «Зимняя вишня 2» он исполнил эпизодические роли. Позже Арунас сыграл Нейла в советском художественном четырехсерийном фильме «Секретный фарватер», снятом по мотивам одноименного романа Леонида Платова.

Сюжет фильма повествует о торпеднике Борисе Шубине, которому на исходе войны встречается таинственная немецкая субмарина без опознавательных номеров. В погоне за этой субмариной, он узнает о секретном фарватере и страшных секретах Третьего Рейха.

Таинственной немецкой субмариной «Летучий голландец» в фильме является U-127. На что указывает выбитый номер на тарелке, из которой едят на этой подводной лодке, а также номер на согнутой вилке, обнаруженной в куче мусора на корабельном кладбище в Пиллау. Настоящая лодка U-127 погибла еще в 1941 году.

В роли U-127 «Летучего голландца» выступает советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 613.

В качестве торпедных катеров для съемок использовался речной сторожевой артиллерийский бронекатер проекта 1204 «Шмель». С нескольких «Шмелей» были демонтированы реактивные системы залпового огня БМ-14-17 и установлены на освободившееся место муляжи торпедных аппаратов. После этого в своем новом виде 73-х тонные «Шмели» исполнили в фильме роли 15-тонных торпедных катеров Г-5.

Командира немецкой субмарины «Летучий голландец» зовут Герхард фон Цвишен, что переводе с немецкого означает «Герхард из между», то есть — из ниоткуда, это является аллюзией на капитана Немо («немо» на латыни — «никто») из романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой».

В 1993 году он снялся в картине «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», сыграв английского полководца и адмирала Джорджа Монка.