Триумфатор Канн, «Оверлорд» и другие премьеры недели

На российские экраны вышел новый продюсерский проект Джей Джея Абрамса «Оверлорд», сюжет к которому придумал сам Джей Джей. Действие фильма происходит за день до высадки союзных войск в Нормандии. Отряд американских солдат должен провести диверсию огневой точки врага, но натыкается на зомби. Фильм скорее получился качественной видеоигрой, о чем можно почитать в нашей рецензии.

«Девушка, которая застряла в паутине» («The Girl in the Spider's Web»), Федерико Альварес

Новая — уже третья по счету — инкарнация популярной героини шведских детективных романов Лисбет Саландер под названием «Девушка, которая застряла в паутине». На этот раз главного персонажа играет Клэр Фой, известная по ролям в сериале «Корона» и недавно вышедшем «Человеке на Луне». Смущает только то, что картина представляет собой экранизацию четвертой книги серии, которую написал уже не Стиг Ларссон. Книга уступает трилогии ушедшего из жизни писателя. Каким выйдет кино, теперь можно узнать в российских кинотеатрах.

«Магазинные воришки» («Manbiki kazoku»), Хирокадзу Корээда

Один из самых главных фильмов этого года «Магазинные воришки» добрался до отечественного проката. Картина была награждена Золотой пальмовой ветвью международного Каннского кинофестиваля. В основе сюжета социальной драмы история о необычной семье магазинных воришек, приютивших голодную девочку Юри. В каком-то смысле «Магазинные воришки» стали несколько неожиданным победителем Канн, учитывая очень сильную программу, но картина ничуть не уступает по силе воздействия своим конкурентам. В этом году российские зрители уже могли видеть предыдущий фильм Корээды «Третье убийство» — актуальную судебную драму о моральном выборе адвокатов и прокуроров.

«Под Сильвер-Лэйк» («Under the Silver Lake»), Дэвид Роберт Митчелл

Еще один конкурсант Каннского фестиваля этого года — «Под Сильвер-Лэйк» Дэвида Роберта Митчелла, взорвавшего киномир четыре года назад великолепным молодежным социальным хоррором «Оно» («It Follows»). Митчелл на этот раз не стал пугать зрителей, а снял необычный, но увлекательный криминальный триллер с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио в главных ролях. В основе сюжета — загадочная история Сэма, пытающегося разгадать «таинственный мир Лос-Анджелеса». В отличие от «Магазинных воришек» фильм не получил наград на киносмотре, но получил положительную прессу.

«Хантер Киллер» («Hunter Killer»), Донован Марш

Многострадальный «Хантер Киллер», наконец, получил прокатное удостоверение в России и выйдет на отечественный большой экран. Задержка с выдачей была связано с копией фильма «ненадлежащего качества», которая была предоставлена в Госфильмофонд. В итоге вся ситуация разрешилась в пользу прокатчика, однако сколько он недополучит прибыли в связи с недельной задержкой, посчитать сложно. В любом случае, картина уже потеряла определенную выручку. По сюжету картины, экипаж американской подводной лодки, находящейся в Северном Ледовитом океане, выполняет штатное задание. Внезапно военные узнают, что в России намечается госпереворот, зачинщиком которого и, соответственно, главным злодеем фильма становится глава оборонного ведомства России. Экипаж принимает решение провести операцию по спасению главы российского государства. В противном случае рухнет мировой порядок, что повлечет за собой начало Третьей мировой войны.

«Дубликат» («Jonathan»), Билл Оливер

На экраны выходит фантастическая драма Билла Оливера с восходящими звездами Энселом Элгортос и Сьюки Уотерхаус в главных ролях «Дубликат». Фильм развивает классическую история раздвоения личности, представляя зрителю героя, который ведет две совершенно разные жизни — днем он покалдистый молодой человек с работой на Манхэттене, а ночью превращается в свою прямую противоположность. Интереса добавляет тот факт, что он осознает о своем недуге и снимает себя на видео, чтобы знать, чем он занимался ночью.