«17 мгновений весны» и месть Таривердиеву: умер Франсис Ле

На 87-м году жизни скончался знаменитый французский композитор Франсис Ле, известный по музыке к таким выдающимся фильмам, как «Мужчина и женщина» и «История любви». Печальную новость сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

«С огромной горечью узнал о смерти Франсиса Ле, замечательного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой к фильмам «Мужчина и женщина» и «История любви», за который он получил «Оскар». Соболезнования его семье и близким», — написал Эстрози в своем твиттере.

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le dйcиs du compositeur niзois Francis Lai. La @VilledeNice va lui rendre hommage et je proposerai а sa famille de donner son nom а un lieu emblйmatique de la citй. #CMNCA — Christian Estrosi (@cestrosi) 8 ноября 2018 г.

Позже градоначальник предложил увековечить выдающегося уроженца Ниццы, назвав его именем одну из улиц города.

Франсис Ле родился в Ницце 26 апреля 1932 года. В 50-е годы он переехал в Париж, где стал частью музыкального сообщества Монмартра. Поворотным моментом карьеры Ле стало его знакомство в 1965 году с режиссером Клодом Лелушем, который, послушав сочинения композитора, нанял его для написания музыки к готовящейся картине «Мужчина и женщина».

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Лента добилась всемирного признания, получив два «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке и лучший сценарий, а также Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Музыка к «Мужчине и женщине» стала узнаваемой во всем мире, а Ле мгновенно превратился в одного из самых востребованных композиторов в киноиндустрии.

Молодой музыкант стал сотрудничать с Лелушем на постоянной основе. Он написал музыку к таким фильмам признанного режиссера, как «Жить, чтобы жить», «Мужчина, который мне нравится», «Крюк», «С новым годом!»

Помимо работы на родине Ле стал сотрудничать с голливудскими и британскими студиями. В 1970 году Ле написал музыку к фильму Артура Хиллера «История любви» и в следующему году был награжден премией «Оскар». Картина имела большой успех в США, собрав невероятные по тем временам $106 млн, и получила еще шесть номинаций на награду Американской киноакадемии.

Одноименная песня из фильма была очень популярна и в Советском Союзе, хотя сама лента в кинотеатрах не шла.

С этой песней также связан неприятный эпизод в жизни выдающегося отечественного композитора Микаэла Таривердиева, которого обвинили в плагиате на «Историю любви».

Речь шла об основной теме к фильму «Семнадцать мгновений весны». Таривердиев позже описывал этот случай в своих мемуарах под названием «Солнце в январе».

«Картина имела бешеный успех. В том числе и музыка — у меня начался новый наворот известности, — писал композитор. — Видимо, это плохо перенесли мои коллеги в Союзе композиторов. На фоне оглушительного успеха картины пошла странная волна. Вдруг мне говорят на радио: «Нам звонили из французского посольства, французы протестуют против этого фильма, потому что музыка «Семнадцати мгновений весны» содрана с фильма «История любви» у композитора Ле».

Поначалу Таривердиев не придал этому значения, однако затем раздался телефонный звонок из Союза композиторов. Он приехал в ведомство и увидел на столе секретаря председателя Союза Тихона Хренникова телеграмму: ««Поздравляю с успехом моей музыки в вашем фильме. Франсис Ле».

«Это было написано по-французски, и тут же приколот листочек с переводом, — вспоминает Таривердиев. — Что за бред? Какая-то шутка, и я в очередной раз посмеялся. Наверное, я сделал глупость, что оставил этот листочек на столе и ушел. Читали телеграмму все кому не лень».

Global Look Press via ZUMA Press Композитор Франсис Ле на похоронах актера Пьер Бару в Париже, январь 2017 года

Дело дошло до того, что даже на концертах у композитора спрашивали, правда ли, что он украл мелодию у Ле.

«И я вижу, что мою музыку выкидывают из радиопрограмм, перестают передавать по телевидению. Мои друзья из издательства «Музыка» предлагают напечатать рядом мои ноты и ноты Лея, чтобы было очевидно, что эта музыка ничего общего не имеет», — вспоминал музыкант.

В конечном итоге Таривердиев смог выйти на связь с самим Ле, который подтвердил, что не писал никакой телеграммы. Она затем была признана фальшивой, но так никто и не узнал, кто ее отправил.

Франсис Ле в те годы стал уже одним из самых известных в Европе композиторов, который писал музыку не только для кино. Его песни пели выдающиеся французские исполнители, включая Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье и Джонни Холлидея.

Последние десять лет жизни Ле отошел от профессиональной деятельности. За свою 40-летнюю карьеру он написал музыку к более чем 100 фильмам, и его перу принадлежит более 600 песен.