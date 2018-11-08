«Изучи Толкина и Куросаву»: Арагорн дал совет сменщику

Американский актер Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна в легендарной трилогии «Властелин колец», дал совет исполнителю роли героя в сериале Amazon, который расскажет о молодости персонажа, придуманного Джоном Толкином. По словам артиста, недавно отметившего 60-летие, новому Арагорну, поиски которого, к слову, до сих пор продолжаются, стоит внимательно ознакомиться не только с оригинальным произведением, но и прочитать некоторые скандинавские саги.

«Я бы посоветовал ему не только очень внимательно прочитать произведение, эту огромную книгу Толкина, но и ознакомиться с некоторыми сказаниями скандинавских стран. Это поможет понять, откуда автор черпал какие-то моменты при написании»,

— передает его слова Collider.

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Мортенсен также посоветовал исполнителю роли Арагорна в проекте Amazon изучить фильмы Акиры Куросавы, как при подготовке к съемкам во «Властелине колец» в свое время делал и он сам.

«Во «Властелине колец» я заменил актера в тот момент, когда съемки уже велись, — поведал двукратный номинант на «Оскар». — К тому времени они все уже несколько месяцев репетировали, параллельно изучая эльфийский язык и оттачивая езду на лошадях. Честно говоря, я немного переживал из-за всего этого. Когда я сел в самолет (а лететь мне предстояло 13 часов), передо мной оказалась книга Толкина, которую я никогда не читал. Но спустя некоторое время я понял, что это произведение во многом похоже на прочитанное мной в детстве: речь про всякие скандинавские саги и прочее.

Мне также повезло, что мои первые сцены были связаны с драками на мечах, а не с диалогами. Пришлось хорошенько поработать ногами и руками, прежде чем заговорить».

В июле стало известно, что сценаристами сериала Amazon по вселенной «Властелина колец» стали Джон Пэйн и Патрик Маккей, работавшие над четвертой частью «Звездного пути» и фильмом «Годзилла против Конга».

«Богатый и сложный мир, созданный Толкином, полон величия, любви и мудрости, — заявили они после назначения. — Мы чувствуем себя Фродо, отправляющимися в путь из Шира. Нам доверили ответственное дело — и это начало путешествия всей нашей жизни».

О намерении экранизировать культовое произведение английского писателя в Amazon объявили еще в ноябре минувшего года. По словам представительницы компании Шерон Тал Югадо, у медиагиганта появилась выдающая возможность отправить фанатов «в новое эпическое приключение в Средиземье».

Исключительно в позитивном ключе отзывался о проекте и Мэтт Галсор из Tolkien Estate and Trust, владеющей правами на произведения Толкина.

«Мы очень довольны, что Amazon, который тесно связан с литературой уже долгие годы, примется за новый сериал по «Властелину колец», — подчеркнул Галсор. — У Шерон и ее команды много прекрасных идей, готовых для воплощения на экране».

По информации СМИ, у сериала по «Властелину колец», чей общий бюджет может достигнуть аж $1 млрд, будет оригинальный сюжет, который не описан ни в одной из книг о Средиземье. Действие саг будет разворачиваться до событий, показанных в «Братстве кольца». Первый сезон проекта поведает историю молодого Арагорна, всего же планируется создать пять частей фэнтези.

На новый «Властелин колец» Amazon возлагает огромные ожидания — в компании рассчитывают, что многобюджетный проект, выход которого запланирован на 2021 год, заменит «Игру престолов», завершающийся хит HBO, в качестве самого популярного сериала мира. В борьбе за право экранизировать произведение Толкина Amazon выиграл у конкурентов из Netflix, заплатив на торгах $250 млн.

Вигго Мортенсен сыграл Арагорна во всех трех полнометражных фильмах киносаги, последний из которых — «Возвращение короля» — вышел на экраны еще в 2003 году. В начале 2019-го состоится российский релиз драмы «Зеленая книга», в касте которой компанию популярному артисту составил обладатель «Оскара» Махершала Али.