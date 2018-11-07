Перезапуск «4400»: крутой поворот таинственной истории

Телеканал The CW начал работу над перезапуском сериала «4400», который транслировался с 2004 по 2007 год, после чего был закрыт вместе с сериалом «Мертвая зона Стивена Кинга» в связи с необходимостью запуска новых проектов USA Network.

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Перезагрузкой займется компания CBS Television Studios, выпустившая оригинальный сериал (тогда она называлась CBS Paramount Network Television). Проект будут вести телепродюсеры Тейлор Элмор и Крэйг Суини, они совместно напишут сценарий пилотной серии перезагрузки. Элмор также выступит в роли шоураннера, если проект продвинется вперед.

По сюжету оригинального сериала во всем мире в разные годы 20 века без вести пропало четыре тысячи четыреста молодых людей. Однажды все они «возвращаются» — так же внезапно, как и исчезли, — в окрестностях стратовулкана Рейнир в штате Вашингтон. Никто из них не постарел ни на день, никому не известно, где они были и почему их вернули именно сейчас. За расследование случившегося берутся агенты особого отделения АНБ Том Болдуин и Диана Скорис.

Оригинальная версия сериала была создана Рене Эчеваррием и Скоттом Петерсом. Главные роли в «4400» исполнили Джоэл Грец, Жаклин Маккензи, Кончита Кэмпбелл, а также Махершала Али, позже ставший лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драму «Лунный свет».

Ранее было объявлено, что The CW разрабатывает женскую адаптацию фильма «Держись за меня», женскую версию «Портрета Дориана Грея», а также экранизацию романа-бестселлера «Клика спасательной шлюпки» американской писательницы Кэти Паркс.

В последние годы на телевидении главенствуют два тренда: перезапуск хитов прошлых лет и расширение собственных микровселенных путем запуска различных спин-оффов.

В январе состоялась премьера американского комедийного сериала «Повзрослевшие», который является спин-оффом ситкома ABC «Черноватый». Сериал вращается вокруг старшей дочери Джонсонов — Зоуи, которая, покинув родительское гнездо, поступает в колледж.

Еще одна премьера января — сериал «Черная молния» это расширение франшизы супергероя из «Стрелы» 2012 года. Джефферсон Пирс, оставивший свою супергеройскую личность много лет назад, увидел, какие последствия это оказывает на его семью, вынужден снова стать героем, чтобы дать бой преступности и коррупции в его районе.

В феврале вышел возрожденный британский сериал «Ответный удар». Это шпионская драма, рассказывающая о буднях подразделения 20 военной разведки Великобритании. Первый сезон вышел в эфир канала Sky1 5 мая 2010 года.

Также в феврале вышла перезагрузка шоу «Натурал глазами гея», которое длилось пять сезонов с 2003 по 2007 год. Главные действующие лица — геи, уверенные в том, что разбираются в вопросах дизайна и моды намного лучше гетеросексуалов.

В марте состоялось возрождение шоу «Американский идол», которое транслировалось на телеканале Fox с 2002 по 2016 год. Конкурс пения теперь идет на ABC, в роли судей выступили Кэти Перри, Лионел Ричи и Люк Брайан. Райан Сикрест вернулся в качестве ведущего.

Хит ABC «Розанна» был самой успешной программой на телевидении и находился на рейтинговой вершине с 1989 по 1990, а также входил в четверку самых популярных шоу в течение шести сезонов из девяти. В 2002 году сериал занял 35 место в списке «Пятидесяти величайших телешоу всех времен».

За время своего показа ситком получил двадцать пять номинаций на главную телепремию «Эмми», победив в четырех из них. Розанне Барр вручили «Эмми» и «Золотой глобус» в 1993 году, а Лори Меткалф завоевала три последовательные премии «Эмми», с 1993 по 1994 год. Сериал получил «Золотой глобус» в 1993 году в категории «Лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл».

В мае 2017 года ABC заказал десятый сезон сериала с премьерой 27 марта 2018 года, ровно через 30 лет после старта оригинального сериала. Основной актерский состав сериала удалось воссоединить. 30 марта 2018 года после успешной премьеры «Розанну» продлили на одиннадцатый сезон из тринадцати эпизодов. И не смотря на такой успех, 29 мая 2018 года вероятно из-за расистских и исламофобских замечаний Барр в твиттере по отношению к Валери Джарретт возрожденный телесериал был закрыт и заменен на шоу «Коннеры», по сюжету которого героиня Розанны умерла.