«Нечистоты» Монеточки: Милонов требует вернуть цензуру

Депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился с жесткой критикой на певицу Монеточку, разъясняя свою инициативу по восстановлению института цензуры в стране.

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«Зачистку надо начинать с отдельных личностей. Я не говорю о запрете, о вкусовщине, этим комсомольцы занимались. Я говорю о фильтре деструктивного контента.

Поэтому если открыла гражданка Гырдымова свой рот для произнесения звуков под музыку и начала извергать из себя, видимо, внутриутробное содержимое своих духовных глистов в песне «Чайлдфри», то должна получить по заслугам»,

— заявил Милонов в интервью НСН.

Депутат призвал общество заняться избавлением культурного пространства от «нечистот», которыми, по его мнению, является творчество певицы Монеточки. Милонов подчеркнул, что речь не идет о полном и тотальном контроле над культурой, но, на его взгляд, обществу необходим фильтр, отделяющий искусство от деструктивного контента.

«Мы хотели бы, чтобы государство обращало внимание не только на маньяков и насильников, на пирамиды МММ, но хотя бы чуть-чуть и на заполнение общественного пространства контентом, который на сегодняшний день представляется абсолютному большинству контентом ненадлежащего качества. Подростковую музыку никто на безопасность не проверяет. И давайте не сравнивать гражданку Гырдымову, которая себя называет Купюркой или Чириком, Монеткой, с Егором Летовым, который был революционером, искренним человеком. И эта попса, которая изливается в уши наших детей, должна быть остановлена самим обществом», — сказал Милонов.

Известно, что ранее прокуратура отменила пять концертов молодежных исполнителей в Нижнем Новгороде из-за распространения непригодной информации среди детей. В их число попали Монеточка, Джа Калиб, HammAli & Navai и другие. По мнению осуществлявших проверку экспертов, песни исполнителей содержат нецензурную брань и информацию, «способную вызвать желание употребить алкоголь и запрещенные вещества». Впоследствии этого Владимир Милонов обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с предложением восстановить институт цензуры в России.

Примечательно, что депутат Госдумы не отнес Сергея Шнурова и его группу «Ленинград» к числу тех, чье творчество необходимо подвергнуть цензуре, несмотря на то, что эти музыканты не ограничивают себя в обсценной лексике, а требования наказать их за это звучат с завидной регулярностью.

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин, узнав о инициативе депутата Милонова, отметил, что она ему не интересна.

«Я ничего об этой инициативе я не знаю, не слышал. Так что мой ответ простой: я по этому поводу не переживаю», — заключил Гугучкин.

Солидарность с Милоновым относительно цензуры выразил блогер и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Во время пресс-конференции НСН он заявил, что статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» недостаточно для защиты общества от радикальных идей.

На днях рок-группа «Би-2» и певица Монеточка опубликовали клип на совместную композицию «Нити ДНК» в рамках проекта «Куртки Кобейна».

«Эту песню сочинил наш друг Олег Чехов. Когда Лева (Егор Бортник, вокалист группы. — «Газета.Ru») ее услышал, он сразу предложил пригласить Монеточку», — рассказал гитарист группы «Би-2» Александр Уман (Шура). По его мнению, голоса в композиции сошлись «очень интересно» и получилась отличная песня. Режиссером клипа стал Игорь Шмелев, ранее уже работавший с группой.

Ранее стало известно, что участники «Би-2» запустили сторонний проект под названием «Куртки Кобейна». По заявлению музыкантов, это супергруппа, в которой объединились артисты из разных коллективов, а также сольные исполнители. «Куртки Кобейна» планируют играть в самых разных жанрах. Каждый приглашенный участник будет представлен разными музыкальными направлениями. Первая песня коллектива получила название «Охота на кузнечиков».