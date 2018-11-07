Киноноябрь: «Девушка, которая застряла в паутине» и «Суспирия»

«Девушка, которая застряла в паутине» («The Girl in the Spider's Web»), Федерико Альварес

8 ноября в российский прокат выходит шпионский триллер «Девушка, которая застряла в паутине» уругвайского режиссера и продюсера Федерико Альвареса. Фильм продолжит историю Лисбет Саландер, «Девушки с татуировкой дракона», созданной шведским журналистом и писателем Стигом Ларссоном. В новой картине хакерша Саландер и ее визави журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.

Военный экшен «Оверлорд», спродюсированный Джей Абрамсом, выходит в отечественный прокат 8 ноября. По сюжету в небольшом французском городке солдатам приходится сражаться не только с немецкими противниками, но и жуткими тварями, которые появились на свет в результате генетических экспериментов нацистов. Главные роли в фильме исполнили Уайатт Расселл, Джон Магаро и Йохан Асбек.

«Под Сильвер-Лэйк» («Under the Silver Lake»), Дэвид Митчелл

8 ноября выходит новый фильм «Под Сильвер-Лэйк» американского режиссера и сценариста Дэвида Роберта Митчелла с Эндрю Гарфилдом и внучкой Элвиса Пресли Райли Кио в главных ролях. В основе сюжета — загадочная история Сэма, пытающегося разгадать «таинственный мир Лос-Анджелеса». Лента участвовала в основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля, однако осталась без наград.

«Пришелец», Александр Куликов

Отечественная лента режиссера фэнтези-фильма «Вий» Александра Куликова стартует в кинотеатрах с 8 ноября. Картина расскажет историю Александра Чапаева, застрявшего в силу трагических обстоятельств на Марсе и вступившего в контакт с неземным существом. Главные роли в картине исполнили Андрей Смоляков и Юрий Цурило.

«Магазинные воришки» («Manbiki kazoku»), Хирокадзу Корээда

Социальная драма японского режиссера Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки», ставшая обладателем «Золотой пальмовой ветви» 71-го международного Каннского, появится в кинотеатрах 8 ноября. В основе сюжета история о необычной семье магазинных воришек, приютивших голодную девочку Юри.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Дэвид Йейтс

Вторая часть спин-офф-франшизы по вселенной Гарри Поттера про чудаковатого волшебника-биолога Ньюта Саламандера и его друзей выходит в прокат 15 ноября. Режиссером фильма выступил Дэвид Йейтс, за плечами которого первая часть «Фантастических тварей».

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Главный герой истории — Ньют Саламандер, выпускник Хогвартса и будущий автор того самого учебника о магических животных, по которому предстоит учиться волшебникам по всему миру.

В ленте приняли участие Эдди Редмэйн, Джуд Лоу в роли молодого Дамблдора и Джонни Депп, сыгравший злого волшебника.

«Догмэн» («Dogman»), Маттео Гарроне

Драматический фильм «Догмэн» режиссера Маттео Гарроне выходит в прокат 15 ноября. В этом году картина стала победителем Каннского кинофестиваля в двух номинациях — «Лучшая мужская роль» и «Премия пальмовой собаки». Сюжет фильма рассказывает о хозяине парикмахерской для собак, которого предает друг. Теперь ему нужно решить, что делать: сесть в тюрьму или объявить войну всему криминальному сообществу.

Приключенческий фильм «Робин Гуд: Начало» американского режиссера Отто Батхерста выходит в прокат 29 ноября. По сюжету, ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр решают бороться с коррупцией в родной Англии и устраивают революцию. Главные роли в новой экранизации классической истории исполнили Тэрон Эджертон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон, Тим Минчин и Джейми Дорнан.

Один из самых ожидаемых мистических триллеров режиссера Лука Гуаданьино выйдет на российские экраны 29 ноября. В основе сюжета история молодой танцовщицы Сьюзи Бэннон, которая поступает в танцевальную академию в Берлине и вскоре обнаруживает, что из учебного заведения начинают пропадать студентки.

Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Миа Гот и Хлоя Морец. «Суспирия» представляет собой ремейк культового фильма ужасов с одноименным названием, вышедшего в 1977 году. Саундтрек-альбом к «Суспирии» записал солист группы Radiohead Том Йорк.

«Колетт» («Colette»), Уош Уэстмоленд

Драма «Колетт» британского режиссера Уоша Уэстмоленда с Кирой Найтли в главной роли выходит в российский прокат 29 ноября. Премьера картины состоялась на фестивале «Санденс» ранее в этом году.

Сюжет основан на реальных событиях и разворачивается в Париже. Талантливая писательница Сидони-Габриэль Колетт выходит замуж за успешного писателя и журналиста, известного под псевдонимом «Вилли», который просит ее побыть его «литературным негром».