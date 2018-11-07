«Евровидение-2019»: кого не позвали

В 64-м по счету международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который состоится в мае 2019 года в Тель-Авиве под девизом «Позволь себе мечтать», примут участие представители России и еще 41 страны.

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«В прошлом году [представительница Израиля на конкурсе в 2018 году] Нетта [Барзилай] позволила себе мечтать и выиграла конкурс в Лиссабоне. Мы в восторге от того, что в Тель-Авиве будут представлены 42 страны, и надеемся, что участники-вещатели вдохновлены той же мечтой», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора конкурса Йона Ола Санда.

Свое участие в конкурсе подтвердили участники из России, Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

В полуфиналах конкурса состоится соревнование 36 стран. По традиции, представители страны-хозяйки конкурса, а также стран-учредителей — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании — попадут в финал автоматически.

Ранее стало известно, что Болгарское национальное телевидение (БНТ) приняло решение не участвовать в «Евровидении-2019». По сообщению пресс-службы телевидения, причиной стало сокращение бюджетных расходов. БНТ не в состоянии взять на себя расходы на подготовку участника к конкурсу, которые включают в себя создание и продюсирование песни, ее сценического представления и производство клипа.

Также от участия в конкурсе отказалось Марокко — причиной стали конфликты арабских стран и Израиля.

Отсутствовавшая на конкурсе в течение 10 лет Андорра, по сообщению местных СМИ, была заинтересована в возвращении, но неспособность княжества сделать окончательный выбор вместе с затратами препятствовала участию вещателя. В мае было объявлено об окончательном отказе страны.

Боснийский вещатель подтвердил информацию о том, что они не будут участвовать на конкурсе из-за долгов.

Национальные вещатели Люксембурга, Монако, Турции и Словакии также исключили возвращение к «Евровидению» в 2019 году.

В сентябре этого года более 140 деятелей культуры преимущественно из Европейских стран подписали открытое обращение к Европейскому вещательному союзу (ЕВС), призывая лишить Израиль права проведения конкурса песни «Евровидение-2019».

«Мы, нижеподписавшиеся деятели искусств из Европы и других стран мира, поддерживаем призыв палестинских коллег бойкотировать проведение международного конкурса песни «Евровидение-2019», который должен пройти в Израиле, — гласит письмо. — До тех пор, пока народ Палестины не сможет получить свободу, справедливость и равноправие, никаких контактов и дел с государством, которое лишает палестинцев этих прав, не может быть».

В обращении подчеркивается, что вскоре после победы Израиля на «Евровидении», 14 мая, «армия этого государства убила 62 безоружных мирных протестующих в Газе палестинца, включая шестерых детей. Сотни людей были тяжело ранены».

«Организация Amnesty International осудила политику Израиля стрелять на поражение, а Human Rights Watch назвала действия военных «расчетливыми и беззаконными», — заявляют составители письма.

«Евровидение-2019» должно быть бойкотировано, если оно будет проведено в Израиле, который в течение десятилетий продолжает нарушать права палестинского народа, — настаивают деятели культуры. — Мы понимаем позицию Европейского вещательного союза (ЕВС), который требует от Израиля выбрать нейтральный город проведения конкурса».

По мнению деятелей культуры, ЕВС должен отменить его в этой стране и переместить в ту, в которой соблюдаются права человека.

«Несправедливость разобщает людей, в то время как стремление к достоинству и соблюдению прав человека объединяет» — заключили составители письма.

В число подписавших обращение вошли такие уважаемые британские музыканты, как Брайан Ино и экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс, многократный обладатель призов международных кинофестивалей финский режиссер Аки Каурисмяки, датский режиссер Нильс Вест, победитель «Евровидения» 2004 года ирландец Чарльз Макгеттиган, британская актриса Джули Кристи и многие другие.