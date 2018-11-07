Опять «Во все тяжкие»: вернется ли мистер Уайт

Американский режиссер, продюсер и сценарист Винс Гиллиган работает над новой главой во вселенной «Во все тяжкие». Создатель сериала готовится к съемках двухчасового фильма по мотивам культового шоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на близкие к режиссеру источники.

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Сам Гиллиган, а также компания Sony Pictures Television, занимающаяся производством сериала «Во все тяжкие», не ответили на запрос издания.

Уточняется, что на данный момент неизвестно, покажут ли будущий фильм на большом экране или будут транслировать с помощью стриминг-сервисов. Также неизвестно, станет ли лента приквелом, как в случае со спин-оффом «Лучше звоните Солу», или продолжит историю сериала.

По данным издания, картина расскажет «о похищенном человеке, который ищет свободу».

Пока нет информации о том, присоединятся ли главные актеры сериала Брайан Крэнстон, сыгравший Уолтера Уайта, и Аарон Пол, исполнивший роль Джесси Пинкмана, к съемкам в полнометражной ленте.

Летом 2018 года Крэнстон в интервью изданию Collider рассказал, что сериал предложил зрителям завершенную историю, и нет смысла к ней возвращаться вновь.

«Мы очень гордимся нашим сериалом и «Лучше звоните Солу». В некоторых случаях наилучший выбор — оставить что-то позади, если потом хочешь вспоминать об этом с гордостью. Но это была идеальная возможность, изменившая жизни нас всех», — рассказал Крэнстон.

В свою очередь создатель сериала Винс Гиллиган не исключал вероятность возвращения кого-то из ключевых персонажей в ближайшем будущем. Близкие к автору «Во все тяжкие» источники сообщили, что он займет кресло исполнительного продюсера, напишет сценарий и, возможно, станет режиссером проекта.

В качестве продюсеров художественного фильма выступят Марк Джонсон и Мелисса Бернштейн, которые работают вместе с Гиллиганом над сериалом «Лучше звоните Солу».

Известно, что к съемкам фильма должны приступить в ноябре этого года. На киностудии в Нью-Мексико подтвердили, что на ней ожидается съемка картины под черновым названием «Гринбрир», что означает, что полнометражная лента сохранит за собой прежнюю локацию.

Фильм, снятый по мотивам сериала, станет первым проектом Гиллигана после того, как он заключил трехлетнюю сделку с Sony Pictures Television в июле этого года. Источники также сообщили, что сумма контракта оценивается не меньше, чем в $50 млн.

Криминальная драма «Во все тяжкие» выходила на кабельном канале AMC с 2008 по 2013 годы на протяжении пяти сезонов. В основу сюжета легла история школьного учителя Уолтера Уайта, у которого диагностировали рак легких. Чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи, он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить метамфетамин.

Сериал «Во все тяжкие» завоевал широкое признание критиков и был назван одним из лучших американских телесериалов. Так, создатель другого популярного телешоу — «Ходячие мертвецы» сценарист Роберт Киркман утверждал в интервью изданию ComicBook, что именно «голубой мет» Хайзенберга стал причиной восстания зомби.

На протяжении пяти сезонов сериал «Во все тяжкие» участвовал в 350 номинациях. Шоу было удостоено множество наград, среди которых шестнадцать премий «Эмми», два «Золотых глобуса», пять премий Гильдии киноактеров США, премия «БАФТА» и многие другие.

Исполнители главных ролей Брайан Крэнстон получил четыре премии «Эмми» за лучшую мужскую роль, а актриса Анна Ганн, исполнившая роль жены Уолтера Уайта Скайлер, дважды была отмечена премией «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана.

В феврале 2015-го телеканал AMC и компания Sony Pictures Television запустили сериал под названием «Лучше звоните Солу». Проект, созданный режиссером Винсом Гиллиганом и сценаристом Питером Гулдом является спин-оффом сериала «Во все тяжкие». 28 июля 2018 года шоу было продлено на пятый сезон. Главные роли в нем исполнили актеры Боб Оденкерк, Джонатан Бэнкс и Ри Сихорн.