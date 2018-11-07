«Я — солдат»: Сергей Бабкин отмечает юбилей

Украинский музыкант Сергей Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. С самого детства он активно занимался творчеством благодаря маме: посещать бальные танцы, школу изобразительного искусства и драматический кружок он начал еще в шесть лет.

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В интервью украинский музыкант неоднократно рассказывал, что за свою жизнь успел поработать в абсолютно разных сферах и попробовать себя в различных профессиях. Грузчик, фасовщик, продавец, официант — лишь малый список того, чем занимался Бабкин до полноценного прихода на сцену. Однако, по словам артиста, его главным занятием всегда оставалась именно музыка. В 12 лет Бабкин впервые взял в руки гитару, а затем — уже в девятом классе — окончил детскую музыкальную школу по классу флейты. Сергей признавался в интервью, что большое влияние на него оказали такие группы, как «Браво» и «Чиж и Ко», а также Владимир Высоцкий.

После окончания в 1994 году девятого класса и музыкальной школы Бабкин поступает на театральное отделение харьковского Лицея Искусств. Именно здесь он знакомится с Андреем Запорожцем, с которым затем создаст группу 5'nizza.

Годом основания группы можно считать 2000-й — тогда было придумано название и написаны первые песни коллектива. Первоначальное название дуэта — «Красная пятница» — придумала их общая подруга, поэтесса Галина Давыдова, однако чуть позже Бабкин предложил изменить название на более простое и оставить лишь слово «Пятница».

В одном из интервью музыканты рассказывали, что всего за полтора часа записали все 17 песен, которые были сочинены к тому времени и вошли в состав их первого одноименного альбома.

Народную популярность дуэт 5'nizza обрел в 2000-х годах по итогам концерта в Москве. После этого музыканты дали многочисленные интервью на телевидении, в прессе и на радио, а также отправились с зарубежными гастролями в США, Канаду, Германию, Израиль, Латвию, Литву и другие страны.

В 2005 году группа выпустила второй альбом под названием «О5», однако уже через два года на концерте в Кракове объявила о своем распаде.

После распада музыканты не перестали заниматься музыкой. Андрей Запорожец основал группу SunSay, а Сергей Бабкин продолжил работу над собственными проектами — группами «Взблатнулось» и «K.P.S.S.».

В 2010 году Бабкин выпустил свой сольный альбом «Снаружи и внутри», который, по мнению самого артиста, связал актерскую песню с классической музыкой. Этого музыканту удалось добиться благодаря привлечению симфонического оркестра к записи альбома.

Параллельно с сольной карьерой Бабкин продолжил заниматься актерской деятельностью. До 2012 года он работал в театре «19», а затем — в театре «Прекрасные цветы» в Харькове. Первым успешным опытом съемки в кино для него стал эпизод в фильме «Русское», снятого по мотивам произведений Эдуарда Лимонова.

Вместе с тем спустя восемь лет после распада 5'nizza объявила об объединении. 21 апреля группа опубликовала клип на новую песню «I Believe In You», который в считанные дни набрал миллион просмотров, а через месяц была опубликована вторая записанная после воссоединения песня «Вперед». Презентация третьего альбома группы состоялась в феврале 2017 года, после чего музыканты отправились в тур в поддержку нового альбома.

Андрей и Сергей позднее рассказывали, что поводом к воссоединению послужили поклонники проекта, которые все это время продолжали поддерживать артистов.

«Я слышал эту версию, будто мы возродили группу 5'nizza ради денег, много раз. Если серьезно, то, конечно же, финансовый момент в этом есть, но не первоначальный. Да, наши сольные карьеры уступают 5'nizza, потому что эта группа все-таки была нашим первым шагом <...> Но когда мы распались, я часто слышал вопрос: «А не собираетесь ли вы собраться вновь?!» Люди хотели нас видеть и слышать, ждали этого», — объяснял один из артистов.

Оба музыканта при этом продолжают параллельно работать в двух сольных проектах: Запорожец — в SunSay, Бабкин — как сольный исполнитель. В 2016 году он, к примеру, выпустил двойной альбом «#неубивай».

В октябре 2016-го Сергей стал новым наставником украинского шоу «Голос Страны», сев в кресло музыканта и лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. В 2018-м Бабкин продолжил покорять телевизионные конкурсы, но уже в качестве их участника. Он попробовал себя в национальном украинском отборе на песенный конкурс «Евровидение-2018», однако в финал не прошел. Тогда музыканта обвинили в плагиате и сравнили его песню «Крізь твої очі» с композицией Дэвида Боуи «Blackstar».

«На отборе я представлял себя, а изменять себе я не привык. Я пою ту музыку, которой хочу поделиться с публикой, — заявил Бабкин. — «Крізь твої очі» — песня о личном для каждого мужчины, любви к трем главным женщинам: матери, дочери и супруге. Я осознанно выбрал пространство «Евровидения», чтобы представить эту композицию. Мне изначально было понятно, что люди к ней не готовы — она скорее для ценителей деликатесов».

Всего за свою сольную карьеру Сергей Бабкин выпустил 12 студийных альбомов. Последний из них --«Музасфера» — вышел 29 сентября и стал первым полностью украиноязычным релизом музыканта.