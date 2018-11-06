«Сочувствую зрителям»: Мединский разрешил «Хантера Киллера»

В ходе поездки в Севастополь министр культуры России Владимир Мединский заявил, что американский фильм Донована Марша «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение.

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«Фильм, когда пройдет все необходимые процедуры, получит прокатное удостоверение. Это банальное, скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа», — цитирует Мединского ТАСС.

Сюжет фильма «Хантер Киллер» рассказывает об экипаже американской подлодки, который отправляется на поиски исчезнувшей субмарины ВМС США. Тем временем спецслужбы страны выясняют, что министр обороны России адмирал Дуров возглавил заговор и захватил в заложники российского президента Закарина. Подводникам предстоит спасти иностранного лидера, сорвать опасный заговор и предотвратить Третью мировую войну.

В фильме сыграли голливудские звезды Джерард Батлер и Гэри Олдман. Роли министра обороны Дурова и президента Закарина исполнили российские актеры Михаил Горевой и Александр Дьяченко.

Над картиной работали сразу пять сценаристов, в их числе опытный Арни Шмидт, принимавший участие в создании «Крупной рыбы» Тима Бертона и «Робокопа» Пола Верховена. Режиссером выступил малоизвестный Донован Марш, до этого снявший ленты «Малек» и «Малек 2».

В США «Хантер Киллер» появился на экранах 26 октября и показал слабый результат, собрав скромные $13 млн.

Картина должна была выйти в российский прокат еще 1 ноября, но компания-дистрибьютер Megogo сообщила, что ей не было выдано прокатное удостоверение, несмотря на то что все документы и материалы были сданы за полтора месяца. Заместитель министра культуры Павел Степанов пояснил «Интерфаксу», что сложности с выдачей прокатного удостоверения возникли из-за неполного пакета документов, которые компания должна была предоставить в Минкульт.

«Просто надо все документы предоставлять в надлежащем виде, они на сегодняшний день в надлежащем виде не представлены», — заявил Степанов.

Теперь, как передает «Интерфакс», прокатчик надеется, что лента появится на российских экранах в четверг, 8 ноября. Ранее этот фильм запретили на территории Украины. Чиновники посчитали, что в нем демонстрируется военная мощь России.

Российский Минкульт уже не первый раз отказывает в выдаче прокатного удостоверения иностранным фильмам. В прошлом году подобная участь постигла комедию «Смерть Сталина». Сатирическая лента британского режиссера Армандо Ианнуччи была запрещена к показу по просьбе группы деятелей культуры, направивших письмо министру Владимиру Мединскому.

В письме, в частности, говорилось, что в комедии искажены образы некоторых исторических личностей. В основу сюжета картины легла одноименная французская графическая новелла за авторством Фабьена Нури и Тьерри Робина, которая посвящена нескольким дням марта 1953-го, предшествовавшим кончине генсека Иосифа Сталина и развернувшейся в этот период жуткой политической суматохе в верхних кругах власти СССР.

В 2015 году эротическая мелодрама французского режиссера Гаспара Ноэ «Любовь» не была допущена к показу на российских экранах из-за того, что в картине присутствует обилие реалистичных постельных сцен, в том числе орального секса. По мнению некоторых критиков, в плане откровенности «Любовь» превзошла «Нимфоманку» Ларса фон Триера и «Пятьдесят оттенков серого» Сэма Тейлора-Джонсона.

Годом ранее детектив «Номер 44», сюжет которого разворачивается в 1953 году, тоже так и не добрался до российских кинотеатров. Главный герой — воспитанник детского дома Лев Демидов (Том Харди), который пережил Голодомор 1933 года. По сценарию, именно он водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, в то время как его однополчанин Василий Никитин (Юэль Киннаман) прятался за спинами товарищей. К 1953 году судьба их снова сводит вместе — они оба работают в органах госбезопасности и сражаются с «врагами народа». Сначала фильм получил прокатное удостоверение, но за несколько дней до премьеры лишился его. Мединский объяснил это тем, что Советский Союз в фильме изображен как «Мордор с физически и морально неполноценными недочеловеками».

Наконец, еще в 2006-м знаменитая комедия «Борат» с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста, не была показана в кинотеатрах России и Казахстана. Чиновники пришли к заключению, что этот фильм оскорбляет казахский народ.