«Больше, чем сиквел»: новая жизнь «Шрека» и «Кота в сапогах»

«Шрек» и «Кот в сапогах» вернутся под руководством американского кинорежиссера и основателя Illumination Кристофера Меледандри, известного производством франшизы «Гадкий я». Студия Universal Pictures поручила Меледандри найти свежие сюжетные линии для героев, чтобы завоевать любовь нового поколения кинозрителей. При этом к проекту планируется привлечь актеров, озвучивших персонажей в оригинальных картинах: создатели полагают, что немаловажную роль в успехе «Шрека» сыграли голоса Майка Майерса, Эдди Мерфи и Антонио Бандераса.

«Наша главная задача заключалась в том, чтобы нащупать то, что действительно окажется чем-то большим, нежели просто еще один сиквел», — делится Меледандри в интервью Variety.

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Решение возродить «Шрека» было принято после того, как материнская компания студии Comcast купила DreamWorks Animation в 2016 году за $3,8 млрд. Поначалу были предположения, что Меледандри, который является совладельцем Illumination Entertainment вместе с Universal, получит предложение курировать DreamWorks Entertainment. Однако Меледандри решил, что не сможет управлять этими двумя компаниями, поддерживая тот же уровень качества в фильмах, к которому он привык.

«То, как я работаю с моей командой, снимая фильмы, очень интенсивно и практично, что действительно не позволяет мне подумать о проведении второй операции, — сказал Меледандри. — Мне нравится процесс создания фильмов и работа с художниками. Не думаю, что я особенно хорош в управлении компаниями».

Меледандри уверен, что это всего лишь вопрос времени, когда кинозрители вернутся к волшебной сказочной атмосфере, сделавшей просмотр оригинальных фильмов таким удовольствием.

Мировая премьера нового анимационного фильма Illumination «Гринч» состоится восьмого ноября 2018 года, в российском прокате — 27 декабря.

«Гринч» — еще один пример возрождения старой классики. Первоначально знаменитый противник Рождества говорил голосом легендарного Бориса Карлоффа, озвучившего Франкенштейна в 1931 году и Мумию в 1932. В 2000 году в фильме «Гринч — похититель Рождества» главную роль сыграл Джим Керри, чьи слои макияжа и прическа удостоились «Оскара».

На этот раз главный персонаж анимационного фильма «Гринч» был озвучен звездой сцены и экрана Бенедиктом Камбербэтчем. Актер известен ролями Шерлока Холмса в знаменитом сериале «Би-би-си» и супергероя Доктора Стренджа в киновселенной Marvel. До этого он уже занимался озвучкой — во время работы над трилогией Питера Джексона «Хоббит».

По словам Бенедикта, книга Доктора Сьюза о Гринче была важной частью его детства, хоть она и не была так популярна в Англии, как в Штатах. Также актер рассказал, что создатели фильма хотели, чтобы он использовал свой родной акцент.

Сценарий сказки Доктора Сьюза был адаптирован Майклом ЛеСьером — пока еще малоизвестным сценаристом анимационных фильмов. К сожалению, сам писатель не дожил до выхода экранизаций своего творчества, но смог оставить малышам всего мира множество невероятных историй, пользующихся популярностью уже много десятилетий подряд, чем заслужил славу самого продаваемого англоязычного писателя для детей.

Именно по его рассказам и повестям учатся читать маленькие американцы. По сказкам Сьюза поставлено множество радиоспектаклей, мюзиклов и мультфильмов. Мир героев Сьюза настолько популярен, что в Штатах есть даже целый тематический парк, созданный по мотивам его рисунков. В числе самых известных сказок Сьюза — «Кот в шляпе», «Лоракс», «Как Гринч украл Рождество», «Хроника бутербродной войны», которые, кстати, были успешно экранизированы.