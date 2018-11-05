Остановите музыку: музыканты объявили бойкот Трампу

Певица Рианна и фронтмен рок-группы Guns N' Roses Эксл Роуз обвинили президента США Дональда Трампа в использовании их музыкальных композиций на политическом мероприятии без разрешения. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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О том, что песня «Do Not Stop the Music» прозвучала во время выступления Дональда Трампа в штате Теннесси, певица Рианна узнала от репортера NBC News Филиппа Ракера.

«Об этом было уже сказано миллион раз, но вот миллион первый: митинги Трампа не похожи ни на что другое в политике. Сейчас песня Рианны звучит в Чаттануге [город в штате Теннесси], в то время как ассистенты президента кидают в толпу бесплатные футболки с надписью «Трамп», как игра в мяч. Всем это нравится», — рассказал Ракер.

Сама Рианна была шокирована произошедшим и заявила, что не давала разрешения на использования ее песни во время митинга.

«Больше ни я, ни мои люди не окажутся на одном из подобных трагических митингов или рядом с ним», — написала певица в своем твиттере.

Not for much longer...me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ — Rihanna (@rihanna) 5 ноября 2018 г.

Лидер культовой рок-группы Guns N' Roses Эксл Роуз также был возмущен тем, что песни его группы прозвучали на митинге в поддержку действующего президента США.

«Вы все знаете, что Guns N' Roses, как и многие другие группы выступают против незаконного использования их музыки на политических мероприятиях», — написал музыкант в серии твитов.

Unfortunately the Trump campaign is using loopholes in the various venues' blanket performance licenses which were not intended for such craven political purposes, without the songwriters' consent.



Can u say "shitbags?!" — Axl Rose (@axlrose) 4 ноября 2018 г.

Роуз также подчеркнул, что несмотря на это, организаторам таких мероприятий удается находить «лазейки» в различных местах лицензии, что не позволяет музыкантам добиться запрета на использование их композиций.

При этом он посчитал «ироничным» сам факт того, что сторонники американского президента на митингах слушают «антитрамповскую» музыку.

And when ur phone's blowin' up cuz peeps r seein'/hearin' Sweet Child on the news at a rally... as a band we felt we should clarify r position. Peace! — Axl Rose (@axlrose) 4 ноября 2018 г.

«У нас есть человек в Белом доме, которому плевать на правду, этику, мораль или эмпатию...тот, кто считает, что правда — это ложь, а ложь — это правда <...>. Большинство из нас никогда не видели ничего более непристойного в Америке, и если мы наконец-таки не проснемся и не положим конец этой ерунде, то мы точно поплатимся за это со временем», — добавил Роуз.

Most of us in America have never experienced anything this obscene at this level in r lifetimes n' if we as a country don't wake up n' put an end 2 this nonsense now it's something we definitely will all pay hard 4 as time goes on. — Axl Rose (@axlrose) 4 ноября 2018 г.

Сам Эксель Роуз никогда не скрывал своих политических предпочтений и призывал поклонников голосовать за «демократов».

Ранее сообщалось, что американский певец и продюсер Фаррелл Уильямс потребовал от Дональда Трампа прекратить использовать его музыку в политических целях.

Поводом к этому послужило то, что 27 октября на митинге президента США в Индиане прозвучала композиция «Happy», причем это произошло всего через несколько часов после нападения на синагогу в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 человек.

Тогда юрист музыканта Говард Кинг в своем письме рассказал, что Фаррелл Уильямс никогда не предоставлял разрешения на публичное использование своей музыки и исполнение его песни будет рассматриваться как нарушение авторских прав.

«В день массового убийства 11 человек руками безумного «националиста» вы включаете его песню «Happy» («Счастливый» — англ.) толпе на политическом мероприятии в Индиане. Ничего «счастливого» в трагедии, случившейся в нашей стране нет, разрешения на использование этой песни вам не давали», — заявил юрист исполнителя.

В октябре этого года родственники американского музыканта Принса, который скончался два года назад от передозировки обезболивающего, потребовали «немедленно» перестать использовать один из главных хитов певца «Purple Rain» на митинге сторонников Дональда Трампа. При этом, неизвестно, оформили ли наследники Принса свое требование в юридическую форму или ограничились неформальным замечанием.

В разное время против использования песен на митингах в поддержку Дональда Трампа высказывались такие группы как Aerosmith, R.E.M., Queen и другие.

Ранее американский телеканал HBO, занимающийся производством известного сериала «Игра престолов», попросил не использовать его в политических целях после того, как американский президент опубликовал твит с отсылкой к шоу.

В своем аккаунте Трамп разместил картинку, стилизованную под постер «Игры престолов», в преддверии иранских санкций. На нем изображен президент и надпись «Санкции близко. 5 ноября». Подпись к изображению отсылает к популярной цитате из шоу — «зима близко».

В преддверии промежуточных выборов в США Дональд Трамп проводит митинги в нескольких штатах в поддержку кандидатов-республиканцев. Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября.