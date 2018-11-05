«Если б не было тебя»: 80 лет Джо Дассену

Джо Дассен мог стать кем угодно — актером, режиссером, профессор в Мичиганском университете, который закончил по специальности «этнология», и даже писателем. Но судьба распорядилась иначе, и весь мир знает и помнит его как выдающегося французского певца и композитора, хотя родился он в Нью-Йорке. Джо Дассен стал одним из многих людей, чью жизнь круто изменил маккартизм, который расцвел в США в первой половине 50-х годов.

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Отцом Джо Дассена был известный режиссер Жюль Дассен — именно под этим именем его знают все любители кино, хотя французский корней у него не было. Он родился в небольшом городе Мидлтаун, штат Коннектикут под именем Джулиус Мозес Дассин. Отец Джулиуса и дед Джо родился в Одессе, но его семья иммигрировала в США еще до революции и осела в Коннектикуте, и уже после рождения Джулиуса переехала в Нью-Йорк. Именно в этом городе в 1938 году и родился Джозеф Айра Дассин.

В возрасте 15 лет Джо был вынужден переехать вместе с семьей в Париж после того, как его отец в 1950-м был внесен в «черный список» Голливуда из-за членства в коммунистической партии.

После попадания в список известный режиссер за три года поставил всего лишь одну театральную пьесу — снимать кино ему было запрещено. Перебравшись в Париж, Джулиус стал называться Жюлем, а его фамилию стали произносить на французский манер — Дассен. Так же как и Джозеф Айра стал просто Джо Дассеном.

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В Париже Джо прожил недолго и уже через два года вернулся в США, где поступил в Мичиганский университет. В это же время он влекся музыкой. Но в отличие от большинства меломанов, он не не был очарован Элвисом Пресли, а старался продвигать песни известного французского автора Жоржа Брассенса. Всего за два года проживания в Париже Дассен увлекся французской эстрадой и авторской песней.

В 1958 году Жюль попросил сына написать песню к его фильму «Закон» с Джиной Лоллобриджидой в главной роли. Композиция затем была выпущена как сингл, но успеха не имела. Долгие годы Джо мечтал связать свою жизнь с музыкой, но прорваться на большую сцену так и не получалось. Параллельно с этими попытками, Дассен писал статьи для известных изданий, а также начал сниматься в кино. Жюля Дассена до сих пор помнили и уважали многие деятели Голливуда, а его сын в «черных списках» не значился.

Только в 1965 году Дассен записал во Франции свой первый альбом, однако большим хитом он не стал. Однако Джо твердо решил продолжить карьеру музыканта и быстро выпустил вторую пластинку. Постепенно он становился известным в определенных кругах и по крупице завоевывал сердца поклонников.

В 1969-м свет увидел третий альбом певца «Les Champs-Elysees», а одноименная песня с него стала хитом номер один во всей Европе.

Дассен приобрел желанную популярность — его стали приглашать на телевидение и радио, концертные туры становились все более продолжительными, и Джо начал гастролировать уже по территории всей Франции.

Увы, но уже в столь раннем возрасте у музыканта случился инфаркт в следствие перенапряжения — Дассен трудился без перерывов, не высыпался и постоянно давал концерты. Но даже этот случай не был первым тревожным звонком — еще в 18-летнем возрасте его признали негодным к армейской службе из-за шумов в сердце.

Однако, быстро поправившись, Дассен с головой окунулся в музыкальный мир записывал пластинки буквально каждый год, а иногда — и по две в год. Будто бы он знал, что ему отпущено мало времени, и музыкант словно торопился успеть запечатлеть все свои музыкальные идеи.

Он записал всенародно любимые «L'Été indien», «Et si tu n'existais pas», «Le Jardin du Luxembourg», «L`Albatros» и многие другие песни. Прижизненная дискография Дассена насчитывает 17 альбомов, записанных в период с 1965 по 1979 годы. В 1982-м посмертно вышел последний — 18-й альбом музыканта.

18 июля 1980 года на концерте в Каннах ему стало плохо прямо на сцене. Дассен принес извинения, ушел за кулисы, но через некоторое продолжил выступление. Завершив концерт, певец потерял сознание. Прибывшие врачи диагностировали у Дассена инфаркт миокарда. Медики смогли спасти ему жизнь. Через несколько дней Джо последовал совету врачей и принял решение перебраться в более здоровый климат для восстановления. Выбор пал на Таити. Однако в Лос-Анджелесе, при транзитной посадке самолета между Парижем и Папеэте, с ним случился новый сердечный приступ. Он был менее опасным, чем первый, и поэтому Дассен все же добрался до тихоокеанского острова.

20 августа у Джо Дассена случился третий за месяц с небольшим сердечный приступ, ставший роковым. Врачи долго пытались реанимировать музыканта, и им даже несколько раз удалось «перезапустить» сердце Дассена, однако все попытки оказались тщетными и по пути в госпиталь они были вынуждены констатировать смерть певца. Ему был 41 год.

Со смерти Дассена прошло 37 лет, однако его песни до сих пор популярны, их включают в ротацию на радиостанциях, а его коллеги записали огромное количество трибьютов певцу. Современные технологии позволили его младшему сыну Жюлю выступать «в дуэте» с отцом — во время концертов Джо спроецирован на гигантской видеостене.