Примерно половина украинцев по-прежнему хорошо относится к России, несмотря на антироссийскую риторику Киева, а «виной» тому украинские бабушки, которые продолжают читать внукам сказки великих русских писателей, в том числе А.С. Пушкина, уверен украинский писатель Андрей Кокотюха.

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«Никто не придает разрушительного значения положительным эмоциям, которые внуки получают от ласковых бабушкиных голосов. Альтернативы сказкам Пушкина как обязательному воспитательному чтению в детстве сотни тысяч украинцев упрямо не видят до сих пор», – подчеркнул писатель.

Кокотюха привел некоторые данные: по его словам, 38% украинцев положительно относятся к России. При этом ФАН подчеркивает, что эту статистику автор сознательно исказил, поскольку по данным Киевского международного университета социологии (КМИС) 38% опрошенных относятся к России «хорошо», а 10% — «очень хорошо».

Украинский писатель убежден в том, что порядка 10 млн украинцев, даже самых юных, рожденных в независимой Украине, все еще любят Пушкина и с уважением относятся к российскому наследию. «Ведь это им, рожденным уже в независимой Украине, бабушки, выросшие на сказках Пушкина, продолжают их читать: «Там русский дух, там Русью пахнет», – возмутился Кокотюха.

Между тем он отмечает, что украинцы не испытывают такого же уважения к творчеству западных классиков – Золя, Мопасанна, По. Но при этом чтят Достоевского и Чехова. Да и советские фильмы по-прежнему вызывают у обычного украинца теплые чувства.

Кокотюху в его настроениях поддерживает коллега — украинская писательница Лариса Ницой. 10 октября она устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne из-за отказа телеведущей программы «Большой вторник» Дианы Панченко говорить на украинском языке.

«Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском», — заявила она журналистке.

Писательница обвинила телеведущую в том, что она не выполняет «решение Конституционного суда об обязанности употреблять в СМИ лишь украинский язык» и будто бы тем самым подводит себя под 382-ю статью Уголовного кодекса, за что представителя СМИ могут осудить на срок «до восьми лет лишения свободы».

На жесткую претензию последовал жесткий отпор со стороны журналистки. «Вы не будете указывать мне, на каком языке мне говорить. Наши эфиры на 80 процентов украиноязычные, но этот проект мы ведем на русском и, если конституция не запрещает нам это делать, вы тоже не можете запретить», — парировала Панченко.

К тому же Ницой поправил даже депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, также присутствовавший в телестудии. «Вы вводите людей в заблуждение — не было такого решения», — подчеркнул парламентарий.

Не добившись от журналистки своего, писательница просто покинула студию. Ницой в принципе получила известность своим скандальным подходом к борьбе с русским языком на Украине. Она называла «быдлом» своих соотечественников, слушающих российскую музыку. Более того, она предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование «русскоязычного культурного продукта».

Помимо этого Ницой неоднократно протестовала против использования на Украине якобы «пропагандистских» учебников по русскому языку. К примеру, ее возмущало, что в статье учебника о российском гербе отмечается, что двуглавый орел — это «птица хищная и гордая», с которой «воевать опасно».

Как бы она ни боролась против русского языка, подавить большинство все же слишком сложно. Спустя неделю после скандального эфира NewsOne провел в прямом эфире опрос зрителей на тему того, на каком языке граждане страны хотели бы смотреть телевидение. Аудитории предложили ответить только на один вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?». В голосовании приняли участие 30 250 человек.

В итоге выяснилось, что 40% высказались за просмотр на украинском языке, а остальные 60 — за «русский или другие языки».

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Украина не сможет забыть у своих жителей русский язык: этому помешает мощный культурный пласт, которого хватит еще на два-три поколения украинцев.

«Даже Порошенко, когда его снимали тайком, почему-то говорил по-русски. Поэтому я думаю, что русский язык будет сохраняться из-за близости России и мощного культурного пласта, которого хватит еще на два-три поколения», — предположил он в эфире радио «Комсомольская правда».