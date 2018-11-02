Тренер остался без трансферов: Данила Козловский женится

Одна из самых скрытных пар отечественного шоу-бизнеса (предположительно) планирует узаконить свои отношения. Актер Данила Козловский и кинематографистка Ольга Зуева редко комментируют свою личную жизнь, поэтому журналисты цепляются за любую новую деталь. Сейчас в центре внимания оказалось кольцо, которое девушка стала носить на безымянном пальце.

Предполагается, что Данила сделал предложение своей возлюбленной на премьере ее режиссерского дебюта в фильме «На районе», в котором сам он исполнил главную роль. Сейчас актеры часто работают вместе, все свободное время они также предпочитают проводить вдвоем.

После выхода на экраны фильма «Духless», снятого по одноименному роману Сергея Минаева, Козловского вмиг провозгласили новым секс-символом отечественного кинематографа. Несмотря на баснословную популярность у женщин, актер ни разу не дал повода усомниться в искренности его чувств по отношению к Ольге.

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Звездный роман начался в далеком 2015 году, ребята познакомились на вечеринке общего друга, после чего Зуева, успешно работавшая моделью в США, приняла решение перебраться в Россию и сменить профессию. Здесь она стала стремительно завоевывать мир кинематографа, все чаще сотрудничая вместе с Козловским.

Недавно Данила приобрел элитную недвижимость в Москве, куда переехал вместе с Ольгой. Актеры часто сетуют, что из-за насыщенных рабочих графиков им нечасто удается провести время вместе. Если же появляется несколько свободных дней, звездная пара предпочитает провести их в очередном путешествии.

Напомним, что ранее Козловский уже был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке, которая была старше Данилы на шесть лет. Их знакомство произошло в университете, а роман завязался во время репетиций спектакля «Варшавская мелодия», где по сценарию актеры играли влюбленных. Студенческий брак продлился всего три года.

После расставания Уршула долго молчала, но позже все-таки дала откровенное интервью о своих отношениях с Козловским.

«Мы повелись на эти чувства. Мне кажется, это было неожиданно и важно для обоих. Мы долго не могли оторваться друг от друга. У нас была безумная любовь! Мы не могли даже находиться друг без друга…», — рассказала Уршула журналисту »Экспресс-газеты».

Ходили слухи, будто бы Козловский и Малка расстались из-за того, что Данила стал успешным киноактером, в то время как сама Уршула не пользовалась популярностью. Однако Малка опровергла эти предположения: «Мы с ним в разных весовых категориях. Да, он прекрасный мужчина — на него большой спрос, но быть красавчиком мало. Даня всегда много работал. Он и сейчас служит в театре, снимается между репетициями. Это не случай. Я помню, мы днем репетировали с ним в спектакле, а по ночам он снимался в фильме «Мы из будущего». 24 часа в сутки работал!».

Главной причиной расставания стало то, что Козловского часто не было дома --он уезжал на съемки. Тем не менее актеры сохранили теплые отношения и даже продолжают вместе играть в театральных постановках.

«Возможно, если бы встретились в более зрелом возрасте, то смогли бы донести нашу любовь до старости, — призналась Малка. — Нам есть о чем поговорить до сих пор. Но страсть закончилась. Мы как родственники. Это была большая работа и большие усилия не возненавидеть друг друга. Но теперь я могу об этом человеке сказать, что он родненький мой».

Через некоторое время на съемочной площадке исторической драмы «Распутин» француза Жозе Дайана завязался служебный роман Козловского с Юлией Снигирь. Юлия тогда как раз рассталась с оператором Максимом Осадчим, а Данила был уже год в разводе. Свой роман актеры старательно скрывали вплоть до премьеры пятого «Крепкого орешка» в феврале 2013 года, в тот вечер Снигирь отпраздновала свою первую голливудскую роль. У Данилы она была впереди, — как раз в это время он был приглашен в «Академию вампиров». Похоже, что Фабрика Грез и разлучила пару: отношения сами собой сошли на нет, когда Козловский отправился на съемки за океан.