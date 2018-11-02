«1:0 в пользу Пугачевой»: почему ее опять зовут на «Голубой огонек»

Создатель петиции против присутствия Аллы Пугачевой на новогодних передачах, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян спустя полтора года изменил свое мнение и попросил певицу вернуться на телевидение.

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«Алла Борисовна! Приближается Новый год, мы уже успели за Вами соскучиться, — приводит слова Манукяна «Дни.Ру». — Интересно, какой сюрприз Вы приготовили своим зрителям в этом году? Будут ли Ваши выступления снова только на Первом канале или Вы будете сниматься во всех новогодних эфирах основных каналов? Никогда бы не подумал, что скажу это спустя почти два года после новогодней истории с петицией, но я жду Вашего возвращения на экраны ТВ.

После года с Бузовой, Киркоровым и Басковым с их разными «цветами настроения» хочется уже чего-то более фундаментального, основательного и качественного. Все познается в сравнении. 1:0 в Вашу пользу».

Петиция против Пугачевой появилась в начале января 2017 года. Ее подписали более 100 тыс. человек, возмущенных качеством новогодних передач, включая «Голубой огонек». Основной претензией подписантов к телеканалам стало присутствие в шоу Аллы Пугачевой, которой было отведено огромное количество экранного времени.

«Подпишите петицию против засилья на телеэкранах компании Аллы Борисовны Пугачевой и ее друзей, — говорилось в петиции, созданной Манукяном. — Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в Новогоднюю ночь. Голубой огонек просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки «мэтры» и «примадонны». Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять — Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Аллегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!»

Манукян отдельно обратился к Первому каналу, который построил сюжет своего «Голубого огонька» вокруг певицы.

«Первый канал! Мне кажется, что вам нужно провести срочную работу над ошибками, а их, на мой взгляд, за последнее время набралось немало, — продолжил Манукян. — А то, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны».

Сама певица иронично отнеслась к петиции, написав в инстаграме, что это свидетельствует о том, что жизнь продолжается.

«Ну, что, злопыхатели, возбудились? — написала Примадонна. — Это прекрасно! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом — настоящее счастье».

К слову, Первый канал принял к сведению мнение возмущенных телезрителей, и в этот год на «Голубом огоньке» Пугачевой уже не было. Однако, как следует из обращения Манукяна, качество шоу, по его мнению, не улучшилось, а даже стало еще более низким. Член экспертного совета Госдумы неоднократно резко высказывался о российских поп-звездах.

Одной из последних «жертв» критики Манукяна стала Ольга Бузова. Он резко отреагировал на рекламный контракт звезды шоу-бизнеса с известной сетью розничной торговли, написав у себя в фейсбуке, что торговая сеть «сделала себе приличную антирекламу».

«Наверное придется наплевать, что этот магазин возле дома и ходить чуть дальше», — написал Манукян.

Несмотря на негодование сотрудника Думы, популярность Бузовой, Киркорова и Баскова не спадает. Вышедший полгода назад клип Киркорова «Цвет настроения синий» набрал уже 49 млн просмотров в ютьюбе. А коллаборация поп-певца с рэпером Егором Кридом под названием «Цвет настроения черный» и вовсе может похвастать 63 млн просмотров. Выпущенный месяц назад скандальный клип Баскова и Киркорова «Ибица» вызвал бурю негодования среди слушателей, однако заполучил 18 млн просмотров.

Будет ли участвовать Алла Пугачева в предстоящем «Голубом огоньке», пока неизвестно.