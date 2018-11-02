Плейлист недели: The Beatles (!), The Prodigy и Дэвид Линч

The Beatles — «Glass Onion»

По случаю предстоящего полувекового юбилея грандиозной пластинки «The Beatles» (она же «White Album») и сопутствующего выхода свежего ремастера появился и клип на песню «Glass Onion», целиком собранный из старых фотографий и архивных футажей. Работал над видео сам Пол Маккартни вместе с художником Ричардом Гамильтоном, придумавшим обложку легендарного лонгплея.

The Prodigy — «No Tourists»

Британские пионеры рейва The Prodigy выпустили седьмой номерной альбом «No Tourists», который неожиданно зазвучал так, будто группа вернулась обратно в 90-е, откуда в свое время и вышла. При этом пропагандируемый электронщиками с середины нулевых глубокий яростный саунд, закачанный в раздутые ударные и бас, никуда не делся, что в сумме дает вообще один из лучших релизов в дискографии коллектива. Заглавный трек несколько выделяется из общей картины особой атмосферой грандиозности и проскальзывающими нотками «бондианы». Наше интервью с лидером The Prodigy Лиамом Хоулеттом можно прочитать здесь.

Thought Gang — «A Real Indication»

Дэвид Линч достал из закромов записанную им с Анджело Бадаламенти еще в начале 90-х музыку и представил «потерянный» альбом своей джазовой банды Thought Gang. Вдогонку вышел клип на вещь «A Real Indication», которую можно было услышать в прошлогоднем третьем сезоне «Твин Пикса» — и которая идеально бы вписалась на какой-нибудь «Swordfishtrombones» Тома Уэйтса. В ролике (тоже снятым еще в те годы) Бадалменти хмурится в камеру, корчит рожи и бегает по улице. Сказка.

Муджус — «Control»

Рома «Муджус» Литвинов, кажется, окончательно влюбился в рейв и поэтому поводу начал выдавать соответствующую музыку. Миньон «Хаос», несмотря на название, походит скорее на сжатый до 23 минут плотный диджей-сет, и слушать его стоит, конечно, целиком.

«Обе две» — «Кузина»

Катя Павлова из группы «Обе две» продолжает расширять горизонты и параллельно делать музыку, которая узнается за секунды. «Кузина» вышла по-«портисхедовски» томной (есть тут даже отголоски «Paradise Circus» Massive Attack), но в то же время как будто что-то унаследовала от песни «Северо-запад» с первой пластинки коллектива.

Ic3peak — «Смерти больше нет

Главные аудиовизуальные хулиганы всея Руси Ic3peak не перестают заниматься аудиовизуальным хулиганством на тему всея Руси.

«Зэ Джозерс» — «Сложные машинные биты ч.1»

Украинские шугейз-трэп-постпанки «Зе Джозерс» на своем примере доказывают, что в их стране делают сейчас не только самый породистый поп на всем постсоветском пространстве, но и андеграунд, кажется, уже тоже весь там.

БолливудFM и Маленький Будда — «Я»

Пока Хаски занимается непонятно чем и убивает в себе рэпера, его соратник БолливудFM продолжает гнуть линию с полюбившимся многим саундом и флоу. «Я» вышла еще в августе на EP «Мой Болливуд», однако в версии для клипа появился еще один куплет.

Даниил Шейк — «Осень»

Даниил Шейк из дуэта «Мы» по случаю прошедшего Хэллоуина решил обнародовать небольшой релиз-безделушку «Boo». Ленивые рифмы, небрежное сведение, — но в данном случае это даже можно отнести к плюсам.

Метро Бумин, Трэвис Скотт, Кодак Блэк и 21 Сэвэдж — «No More»

Один из главных хип-хоп-продюсеров планеты Метро Бумин собрал огромную ораву коллег и записал дебютный сольный альбом «Not All Heroes Wear Capes»: на выходе получился один из самых крепких рэп-релизов последних месяцев, который не стоит пропускать как минимум из-за действительно впечатляющего списка приглашенных артистов.