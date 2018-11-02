Постучали из могилы: вышел новый клип The Beatles

На официальной странице The Beatles в ютьюбе появился клип на песню «Glass Onion» легендарной ливерпульской четверки The Beatles. Выход видео приурочен к полувековому юбилею пластинки 1968 года «The Beatles», неофициально известной как «White Album» («Белый альбом»). Над созданием видео работали экс-«битл» Пол Маккартни и художник Ричард Гамильтон, придумавший обложку того самого альбома.

Ролик полностью состоит из редких старых фотографий и архивных видеозаписей с участниками группы, прекратившей свое существование еще в 1970 году.

Переиздание «White Album» выйдет 22 ноября, в него войдут заново сведенные 30 композиций с оригинального лонгплея, а также 27 не выпускавшихся ранее акустических демо-записей и 50 альтернативных тейков со студийных сессий, проводившихся на Abbey Road Studios и Trident Studios с 30 мая по 14 октября 1968 года.

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В середине минувшего сентября сэр Пол Маккартни дал большое интервью американскому журналу GQ, в котором поделился откровенными подробностями взаимоотношений между участниками The Beatles.

Музыкант описал эпизод сексуального характера, произошедший во времена существования группы, — по его словам, несколько раз дома у Джона Леннона происходили сеансы коллективной мастурбации в темноте, во время которых участники процесса выкрикивали имена вдохновляющих их персон.

«Это произошло дома у Джона, нас было несколько. И вместо того, чтобы напиться в стельку и закатить вечеринку — я даже не помню, оставались мы тогда на ночь или нет, — мы все сидели в креслах, свет был выключен. Кто-то начал мастурбировать, и мы все присоединились», — разоткровенничался музыкант.

Маккартни рассказал, что в помещении их было около пяти человек: кроме него и Леннона там, возможно, присутствовали еще трое приятелей последнего. В какой-то момент возникла идея по очереди выкрикивать имена вдохновляющих и людей.

«Мы орали: «Брижит Бардо! У-ху!» — а потом каждый начинал наяривать сильнее», — продолжил сэр Пол.

«Кажется, Джон сказал: «Уинстон Черчилль!» — добавил Маккартни, изобразив шок остальных участников «ритуала».

«Это не было чем-то особенным. Но это не из тех вещей, о которых ты часто думаешь. Да, если задуматься, это довольно похабная штука, — поделился артист. — В юности происходит много всего подобного, о чем ты потом вспоминаешь и думаешь: «Мы что, это делали?» Но это было безобидным развлечением, которое никому не навредило. Даже Бриджит Бардо».

Маккартни рассказал еще об одном эпизоде эротического характера, который случился несколько позднее, — однако в данном случае артист не сообщил ничего нового, так как эта сцена из жизни «битлов» была давно известна общественности, он лишь подтвердил правдивость ходивших слухов.

В начале шестидесятых, когда все еще никому не известные The Beatles активно выступали в Гамбурге, 17-летний Джордж Харрисон (по известной легенде) в присутствии Маккартни, Леннона и Ринго Старра расстался с девственностью.

«Думаю, это правда, — осторожно предположил Маккартни. — Я знаю, что у нас была одна кровать и две койки, так что если один из парней приходил с девчонкой, они могли находиться в постели под покрывалом, а ты бы даже ничего особо не заметил, за исключением небольшого шевеления».

Он отметил, что не уверен, что девственности лишался именно Джордж.

«Полагаю, в конечном итоге это была одна из сильных сторон The Beatles: эта вынужденная близость, которую я всегда сравниваю с армейской дружбой. Потому что мы все были в одном бараке. Мы всегда были очень близки, поэтому могли полностью считывать друг друга», — сказал музыкант.

Маккартни рассказал, что во время туров в холодных регионах музыкантам приходилось согреваться теплом собственных тел: они ложились друг на друга, стараясь не окоченеть. По его воспоминаниям, товарищи называли этот способ «сэндвич The Beatles».

По словам Пола, ему иногда кажется, что его подводит память, и он зачастую не уверен в том, что те или иные вещи действительно происходили, поэтому старается не распространять информации, которая кажется ему выдумкой.

Журналист GQ спросил музыканта о давнем высказывании Джона Леннона, который в одном из интервью заявил, что гастроли The Beatles напоминали фильм Федерика Феллини «Сатирикон».

«Насколько мне известно, никаких оргий особо и не было. Был сексуальный опыт духовного типа — и были групи (поклонники, сопровождающие артистов в турне. — «Газета.Ru»). Но видите ли, это только мой опыт, так как я не большой фанат оргий. Лично я не хочу, чтобы кто-то еще находился рядом. Это все портит!» — пояснил артист.

Впрочем, по его словам, во время поездки в Лас-Вегас возникла идея вызвать проституток, на что все члены The Beatles согласились. Маккартни при этом заказал сразу двух девушек.

«Это был замечательный опыт, однако это самое близкое к оргии, что у меня было, — поделился музыкант. — Дело в том, что в соседней комнате парни вполне могли заказать себе еще что-то из меню».