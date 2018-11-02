Снова Уэллс: Леонардо Ди Каприо отправится в будущее

Режиссер снятого по книге Стивена Кинга хоррора «Оно» Андрес Мускетти начал работу над новым проектом по мотивам литературного первоисточника: на этот раз кинематографист взялся за научно-фантастический роман «Машина времени» легендарного британского писателя Герберта Уэллса. Продюсером фильма станет актер Леонардо Ди Каприо, а выпуском ленты займутся Warner Bros. и Paramount. Дата выхода пока еще не объявлена, — проекту только-только дали зеленый свет. Первая совместная работа Мускетти и Ди Каприо будет фантастической антиутопией о будущем человечества.

Сюжет романа «Машина времени» построен вокруг экспедиции ученого из 19 века в далекое будущее, в 802701 год. Главный герой, Путешественник во Времени, оказывается в мрачном и таинственном мире, который населяют два вида людей: элои и морлоки.

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Элои — потомки элитного общества, апатичные и неспособные к физическому труду, — живут в обветшалых домах и целыми днями беспечно проводят время в играх. Морлоки являются потомками рабочего класса — это дикие и грязные существа, проживающие в подземельях и пожирающие элоков. Именно эта новая человеческая раса и доставляет основные неприятности Путешественнику.

«Машину времени» уже экранизировали в 1960-м и 2002 году, однако данные киноленты получились достаточно вольными адаптациями книги Уэллса: оригинальный сюжет в обоих случаях был существенно переработан. Кроме того, в 1949-м на «Би-би-си» вышла телепьеса по мотивам культовой книги, а в 1978-м на NBC состоялся показ телевизионного фильма, в основу которого легло то же произведение.

В 1933 году в США экранизировали другой известный роман Уэллса «Человек-невидимка», в котором писатель ввел в научную фантастику тему невидимости. В 1984-м вышла советская киноверсия произведения, которую срежиссировал Александр Захаров.

На сегодняшний день известно, что в рамках перезапуска классической вселенной монстров Universal планируется новая голливудская адаптация с Джонни Деппом в главной роли, но на фоне кассового провала прошлогодней «Мумии» с Томом Крузом проект находится в подвешенном состоянии.

Главным произведением Уэллса считается роман «Война миров», который также не раз экранизировали в Голливуде. Последний фильм 2005 года считается успешным по многим параметрам. Фильм снискал популярность у критиков — около 75% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes. Зрители запомнили картину по масштабным спецэффектам, которыми занималась команда Стивена Спилберга, и ролью Тома Круза. Кинопрокатчики остались довольны колоссальными по тем временам сборами — около $600 млн. Возможно, благодаря этому опыту экранизации научно-фантастического произведения Герберта Уэллса родилась идея сделать фильм по другому известному роману британского писателя.

На данном этапе с проектом «Машина времени» связаны Леонардо Ди Каприо и Андрес Мускетти. Ди Каприо известен не только как актер и обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Выживший», — он также выступал продюсером фильмов «Авиатор», «Мартовские иды», «Волк с Уолл-стрит» и «Закон ночи».

В данный момент Ди Каприо задействован в съемках нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где его партнером стал Брэд Питт.

Андрес Мускетти как режиссер уже имеет опыт экранизации романа, — в 2017 году он снял фильм ужасов «Оно» по одноименной книге Стивена Кинга, который был тепло принят критиками и зрителями. На данный момент Мускетти задействован в производстве сиквела нашумевшего хоррора, который должен выйти 6 сентября 2019 года.