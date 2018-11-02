Большой куш: Хью Грант сыграет в новом фильме Гая Ричи

Английский актер Хью Грант присоединился к касту криминальной драмы «Toff Guys» («Крутые парни», «Щеголи»). В актерский состав картины также входят Мэттью Макконахи, Кейт Бекинсейл («Перл-Харбор», «Другой мир») и звезда разнесших американский бокс-офис «Безумно богатых азиатов» Генри Голдинг. За постановку ленты будет отвечать Гай Ричи, написавший также сценарий драмы (в соавторстве с Марном Дэвисом и Айвеном Аткинсоном).

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Фильм расскажет историю столкновения европейских «старых денег» и современной индустрии марихуаны. В центре сюжета будет британский наркобарон (его сыграет обладатель «Оскара» Макконахи), пытающийся продать свою империю династии миллиардеров из Оклахомы.

Как рассказал один из приближенных к Ричи, криминальная драма будет снята в духе наиболее известных картин режиссера: речь, естественно, о таких хитах, как «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола». По его словам, картина станет некой смесью «Сексуальной твари» и «Аббатства Даунтон». Съемки «Toff Guys», за права на дистрибьюцию которого студия Miramax заплатила $30 млн, пройдут на территории Великобритании и начнутся в ближайшее время.

В новом фильме Ричи Грант («Реальная любовь», «Разум и чувства») сыграет персонажа по имени Флетчер — хитрого и беспринципного журналиста, специализирующегося на шоу-бизнесе и сплетнях о звездах.

В одном из недавних интервью актер выразил восхищение тем фактом, что теперь куда реже играет в мелодрамах, благодаря которым он и приобрел всемирную известность. Грант подчеркнул, что его последние роли — преимущественно в драмах — куда сложнее, а потому интереснее. Тем забавнее, что над «Toff Guys» он будет работать вместе с Макконахи, которого до недавних пор тоже воспринимали исключительно как актера мелодрам. Поворотным моментом для карьеры артиста стали съемки в «Линкольне для адвоката», который принес Мэттью положительную критику и поспособствовал переходу актера на новый уровень. Уже вскоре он стал лауреатом премии «Оскар» за «Далласский клуб покупателей», а также поразил всех своей игрой в «Настоящем детективе», «Интерстелларе» и ряде других больших проектов.

В мае 2019 года на экраны выйдет киноадаптация культового мультфильма «Аладдин», режиссером которой выступил все тот же Ричи. Главные роли в семейном мюзикле исполнили канадский актер египетского происхождения Мена Массуд, сыгравший самого Аладдина, начинавшая карьеру на Disney Наоми Скотт (Жасмин), Марван Кензари из «Убийства в «Восточном экспрессе» (Джафар) и неповторимый Уилл Смит, который предстанет перед зрителями в образе обаятельного Джинна.

Появится в игровой версии любимого произведения и новый персонаж — принц Андерс (Билли Магнуссен из «Потерянного Валентина» и «Ночных игр»), который будет соперником Аладдина в борьбе за сердце Жасмин.

Сценарий к фильму написал Джон Огаст («Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба», «Труп невесты»).

Нельзя не отметить, что широкую известность киноадаптация заработала еще на стадии производства, когда создателей картины обвинили в расизме. Общественность возмутил тот факт, что вместо съемок настоящих арабов причастные к ленте просто гримировали белых актеров массовки, делая их лица смуглыми. Любопытно, что не стали оспаривать эти обвинения и представители Disney. В студии лишь подчеркнули, что пошли на подобный шаг из соображений «безопасности и контроля», отбирая статистов по «специальным навыкам». Представители компании также сообщили, что более 400 исполнителей ролей второго плана в ленте являются актерами индийского, ближневосточного, африканского, средиземноморского и азиатского происхождения.

Еще ранее создателей «Аладдина» подвергли критике за выбор исполнительницы роли Жасмин — сыграть главного женского персонажа доверили британской актрисе Наоми Скотт, а не арабской артистке, как, очевидно, рассчитывали некоторые.