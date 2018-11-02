«Невозможно убить рейв»: лидер The Prodigy о новом альбоме

— На вашем новом альбоме можно услышать, что The Prodigy возвращаются к своему классическому звучанию. Это даже можно увидеть и в оформлении альбома. Это означает, что The Prodigy 90-х и начала 2000-х вернулись?

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— Честно говоря, я думаю, мы всегда были такими. Мы так звучим, потому изобрели это звучание и свой собственный стиль. Но я ни в коем случае не хочу заниматься самоповтором. Поэтому мы постарались держаться своих корней, но в то же время предложить что-то новое в рамках жанра.

— Говоря о корнях, — вы вышли из рейв-культуры, которая, очевидно, основана на идее эскапизма. Что вы можете сказать о сегодняшней рейв-культуре? Жива ли она в своей изначальной форме?

— Я не думаю, что можно убить какую-либо культуру. Рейв-культура жива, но не так распространена, как раньше. Рейв — это выражения себя. Я бы сравнил его с хип-хопом.

— Вы записали «No Tourists» в домашней студии...

— В основном, да. Но какие-то вещи мы записали в Москве.

— Приятно слышать. Насколько работа дома отличается о того, что вы делали раньше?

— Да, серьезно отличается. В прошлом, когда мы садились в студию, процесс был очень долгим. Дома все происходит быстрее. Тем не менее, когда у меня уже были некоторые наработки, я пошел с ними в студию, потому что туда всегда тянет. Эта атмосфера побуждает создавать музыку. Получилось сделать очень быстро пять треков. Затем я продолжил работать дома, и очень быстро оказалось, что у меня все готово. И мне понравился итоговый результат. Этот альбом отличается тем, что я в основном записал его сам. Получился такой своеобразный лоу-фай.

Причем музыку я писал буквально где только мог: дома, в гостиничных номерах, даже в гостях.

Не весь, конечно, но мне очень понравилось, что получилось на выходе. Эдакий сплав студийных наработок и домашнего сочинительства.

— Заглавная композиция с альбома «No Tourists» чем-то напоминает по стилистике песни к фильмам о Джеймсе Бонде. Вы специально выбрали такую аранжировку?

— Так совпало, что «No Tourists» был записан одним из последних. Мы долго не могли придумать ему название, и он так и оставался промаркирован: «Трек 9». И только некоторое время спустя я придумал название, которое родило целую концепцию.

И звучание песни как-то само получилось в такой эпичной стилистике. Я бы не сказал, что она уж очень похожа на композиции бондианы, скорее она дает ощущение грандиозности. Но в конечном итоге оказалось, что «No Tourists» выделяется из общего звучания альбома и стоит несколько особняком. Но мне понравилось, что это произошло естественным образом, а не по заранее заготовленному плану.

— Вы сказали о родившейся концепции. В чем она заключается, и какой смысл заложен в названии альбома?

— Название «No Tourists» несет в себе смысл. Оно об эскапизме, о котором мы говорили ранее. Это о людях, которые в основном плывут по течению из-за своей лени, — «туристах». Они идут по проторенным дорожкам в стремлении сохранить комфорт.

Я думаю, что в современном мире таких примеров много, потому что это самый легкий способ существования. Но разрушать эти границы, в которые сам себя загоняешь, нужно.

И это прекрасное ощущение, когда ты чувствуешь, что чего-то достиг сам, а не пришел к этому по рельсам. Мы сами никогда не были туристами и старались делать свою музыку, не похожую на других.

— Поделитесь немного своими планами на будущее. Как скоро вас смогут увидеть российские фанаты?

— Это точно произойдет. Мы очень любим приезжать в Россию, делали это не раз, и это одна из наших любимых стран, когда мы едем в тур. Приблизительных дат назвать не могу. Как только промоагентство договорится о нашем концерте, мы будем знать. Я очень хочу снова выступить в России и надеюсь, что ее включат в концертный тур к новому альбому. Но этого не произойдет в этом году, потому что текущие гастроли закончатся только в декабре.