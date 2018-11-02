Камбэк «Гладиатора»: каким будет сиквел культовой драмы

Ридли Скотт начал работу над сиквелом легендарной драмы «Гладиатор», вышедшей на экраны в 2000 году. По информации Deadline, написанием сценария ленты занимается Питер Крэйг, автор «Города воров» и двух частей «Голодных игр», продюсером и режиссером проекта студии Paramount выступит сам Скотт.

Согласно источнику, английский кинематографист не планирует воскрешать персонажа Рассела Кроу Максимуса в продолжении «Гладиатора», как это планировалось ранее. Главным героем сиквела станет Люций, сын Люциллы, племянник злобного императора Коммода и законный наследник престола Римской империи. Повзрослевший юноша, восхищенный героизмом Максимуса, решает продолжить дело убитого дядей полководца.

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Мировая премьера оригинального «Гладиатора», главные роли в котором, помимо Кроу, исполнили Хоакин Феникс (Коммод) и Конни Нилсен (Люцилла), состоялась 1 мая 2000 года. Постановщиком драмы являлся Скотт, а сценарий для картины написали Дэвид Францони, Бранко Лустиг и Дуглас Уик.

При производственном бюджете в $103 млн лента собрала в прокате в общей сложности аж $460,5 млн. Широкого признания фильм, до сих пор входящий в топ-250 портала IMDb, добился и среди кинокритиков, удостоившись целого ряда наград. Так, «Гладиатор» взял сразу пять «Оскаров» (номинаций было еще больше), победив в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшие костюмы», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты». На счету драмы также два «Золотых глобуса» и пять статуэток от Британской киноакадемии.

В настоящее время Скотт занимается созданием фантастического сериала «Воспитанный волками», который будет показан на TNT. Сценаристом и шоураннером проекта является автор «Мотылька» Аарон Гузиковский. История расскажет о двух андроидах, воспитывающих человеческого ребенка на неизвестной планете. По словам Скотта, «Воспитанный волками» должен удивить зрителей «чем-то воистину оригинальным».

«Создавая фантастику, я всегда ищу в ней что-то неизведанное и свежее. И в этом плане «Воспитанный волками» может предложить зрителям что-то действительно оригинальное, — отмечает кинематографист. — Это будет уникальный мир, заполненный героями, пытающимися ответить на экзистенциальные вопросы и совладать с ними: «Кто такой человек?», «Что такое семья?», «Что было бы, начни мы все с нуля?», «Сделали мы бы что-то по-другому, лучше?»

Большие ожидания относительно проекта имеют и представители TNT. По мнению вице-президента подразделения канала по оригинальному контенту Сары Обри, лучшего человека для фантастического сериала, чем Скотт, найти было невозможно.

«Помимо того, что Ридли снял ряд важнейших фантастических картин, он создал несколько канонических персонажей, — начиная с Рипли в «Чужом» и заканчивая Элизабет Шоу в «Прометее», — подчеркивает она. — Мы счастливы, что теперь он сделает то же самое для нас и воплотит на экране идею Аарона. Очень редко случается, когда сериал побуждает человека задуматься и в то же время развлекает, как настоящий блокбастер. «Воспитанные волками» — как раз тот самый случай».

Последней из вышедших к настоящему моменту режиссерских работ 80-летнего британца является триллер «Все деньги мира», премьера которого состоялась в декабре минувшего года. Картина с Мишель Уильямс, заменившим Кевина Спейси после сексуального скандала, Кристофером Пламмером и Марком Уолбергом плохо выступила в прокате, собрав по миру всего $57 млн. При этом ее бюджет, по неофициальной информации, составил $50 млн. В 2017-м на экраны также вышел блокбастер Скотта «Чужой: Завет», пришедшийся по душе далеко не всем критикам, зато собравший хорошую кассу (при бюджете в без малого $100 млн «Чужой» заработал более 240 млн).

По ходу карьеры Скотт четырежды номинировался на премию «Оскар» (заветной статуэтки у него нет до сих пор), а также получил приз Британской киноакадемии и награду Каннского фестиваля за ленту «Дуэлянты».