Лучше всех играет блюз: Градский в четвертый раз стал отцом

Певец и композитор Александр Градский накануне своего 69-летия в четвертый раз стал отцом. Его 37-летняя избранница Марина Коташенко и новорожденный сын чувствуют себя хорошо.

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Александр и Марина вместе с 2003 года. В 2014 году в одной из клиник Нью-Йорка у них родился сын Александр, где Котошенко помогали лучшие медики. Второго малыша пара решила рожать уже в Москве.

Градский и Котошенко не афишировали скорое прибавление в семье, о грядущем счастливом событии знали только близкие друзья и коллеги. Победительница шоу «Голос» Александра Воробьева заявила, что невероятно рада за своего наставника.

«В сентябре мы были на дне рождения маленького Сашеньки, сына Александра Борисовича. И когда я увидела Марину с животом, я была очень удивлена и счастлива тому, что он находится в потрясающей форме! Я желаю ему, конечно же, огромного здоровья и чтобы его окружали только хорошие люди! Он является отличным мотиватором для других, и это так здорово», — поделилась Александра.

Стало известно, что новорожденный сын назван Иваном. Сам музыкант пока не комментировал радостное событие. В редких интервью он признавался, что благодарен супруге за ее поддержку и безграничную любовь. К слову, у мэтра отечественной сцены есть и двое взрослых детей. В 1981-м году в браке с Ольгой Градской у него родился сын Даниил, в 1986-м — дочь Мария. Градский поддерживает хорошие отношения со всеми своими наследниками, они оба принимали участие в шоу «Голос».

В Санкт-Петербурге 1 ноября должен состояться концерт Александра Градского, вполне вероятно, что именно на нем он расскажет о пополнении в семье.

Один из дедушек русского рока был трижды женат, его первый брак состоялся в ранней молодости. Тогда избранницей стала Наталья Смирнова, официальные отношения с которой продлились всего три месяца. Сам музыкант называет этот брак «молодежным поступком». В 1976 году Александр Борисович женился во второй раз, его супругой стала актриса Анастасия Вертинская, но и с ней музыкант не смог построить семейного счастья.

С третьей женой Ольгой Градский прожил в официальном браке 23 года.

Нынешняя избранница Градского — украинская модель Марина Коташенко, которая моложе музыканта на 32 года. Артист всегда отличался юмором и здоровой самооценкой, поэтому, познакомившись с девушкой прямо на улице, он пригласил ее «прикоснуться к истории». Коташенко не сразу узнала звезду советского и российского рока, но через две недели перезвонила. Уже на первом свидании Александр Борисович обаял молодую особу. С Градским Марина почувствовала себя спокойно и легко.

Их старший сын Саша растет под пристальным вниманием мамы: женщина отказывается от предложений кинорежиссеров ради семьи, несмотря на то что в середине 2000-х она окончила актерский факультет ВГИКа. Мальчику подарили настоящую гитару, но пока детского размера. Александр Александрович уже освоил песенный репертуар из любимых детских передач и мультфильмов. В будущем родители планируют отдать юношу в соответствующую музыкальную студию.

Летом 2016-го фотографии Градского с женой на пляже вызвали широкий резонанс в сети. Злые языки называли пару «красавица и чудовище», сам музыкант нейтрально отнесся к насмешкам, он признает, что ему очень повезло, что Марина выбрала его, а не нашла себе партнера помоложе.

Сама Коташенко никогда не давала поводов для сплетен и сомнений в ее теплых чувствах к мужу. Сейчас Александр Градский живет с семьей в Подмосковье в поселке Новоглаголево, они расположились в доме площадью 400 кв. м. Глава семьи пишет классическую музыку и преподает вокал. Несмотря на свою известность и активную жизненную позицию, музыкант называет себя маргиналом и аполитичным человеком.

Градский недолюбливает представителей прессы, за надоедливость и бестактность он прозвал репортеров «журналюгами». Слово прижилось в лексиконе музыканта и ушло «в народ». У Градского действует персональный сайт, где он знакомит поклонников с новинками своего творчества, но в инстаграме аккаунта у музыканта нет.