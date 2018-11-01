Почему «Хантера Киллера» пока не увидят в России

Американский фильм «Хантер Киллер» с Джерардом Батлером и Гари Олдманом в главных ролях не получит прокатное удостоверение и не выйдет на российские экраны 1 ноября. За день до запланированной премьеры дистрибьютор картины на территории России выпустил пресс-релиз, в котором попросил кинотеатры снять сеансы фильма.

Реклама

«Вынуждены сообщить вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от Министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм «Хантер Киллер», — говорится в сообщении. — Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября или даже намека на это мы не получали».

Днем позже Министерство культуры России объяснило отказ в выдаче ленте прокатного удостоверения.

«По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества, — заявили в пресс-службе ведомства.

— Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение».

На сегодняшний день судьба картины в России так и остается неопределенной. Пока в Реестре прокатных удостоверений фильмов наименование «Хантер Киллер» отсутствует.

«На данный момент Министерство культуры так и не выдало прокатное удостоверение фильму «Хантер Киллер» (Hunter Killer), права на который на территории России принадлежат MEGOGO Distribution, — сообщил дистрибьютор в своем заявлении. — Пакет необходимых документов в ведомство был предоставлен с соблюдением законодательства и заблаговременно — 24 сентября. В пакете была обязательная просмотровка самого фильма — для объективной оценки картины. Максимальный срок рассмотрения документов — десять рабочих дней, и он официально давно прошел».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также коснулся этой темы на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Я уверен, что Минкультуры ответит вам на этот вопрос, Минкультуры занимается выдачей прокатных удостоверений. Мы не знаем, что это за картина, мы не в курсе», — заявил Песков.

Это уже не первые проблемы, с которым столкнулся «Хантер Киллер». В конце сентября фильм был запрещен на Украине. Министерство культуры страны отказалось выдать прокатное удостоверение, ссылаясь на «Закон Украины о кинематографии», который запрещает прокат на территории страны фильмов, «демонстрирующих мощь российской армии».

По сюжету картины, экипаж американской подводной лодки, находящейся в Северном Ледовитом океане, выполняет штатное задание. Внезапно военные узнают, что в России намечается госпереворот, зачинщиком которого и, соответственно, главным злодеем фильма становится глава оборонного ведомства России. Экипаж принимает решение провести операцию по спасению главы российского государства. В противном случае рухнет мировой порядок, что повлечет за собой начало Третьей мировой войны. В центре истории находится командир подводной лодки военно-морского флота США Джо Гласс, который и станет одним из главных спасателей российского президента.

Роль Гласса исполнил Джерард Батлер, известный по ролям в фильмах «300 спартанцев», «Законопослушный гражданин», «Рок-н-рольщик» и других. В паре с ним на экране будет еще одна звезда мирового кинематографа — британский актер Гэри Олдмэн, он сыграл роль адмирала Брэда Кроуфорда.

В фильме также снялись несколько российских актеров. Среди них Юрий Колокольников, Михаил Горевой, Игорь Жижикин и Илья Волох. Роль президента России досталась Александру Дьяченко.