«Богемская рапсодия», «Подвал» и другие премьеры недели

«Богемская рапсодия» («Bohemian Rhapsody»), Брайан Сингер
Давно напрашивавшийся и наконец напросившийся (несмотря на скверную историю с режиссером Брайаном Сингером) байопик солиста Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», в котором образ знаменитого музыканта примерил на себя звезда «Мистера Робота» Рами Малек. Шоу маст гоу он, уи уилл рок ю и проч. — в ассортименте.
^^^«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» («Goosebumps 2: Haunted Halloween»), Эри Сандел
Сиквел бойкого «джуманджиподобного» семейного хоррора трехлетней давности, снятого по мотивам книг знаменитого писателя Р. Л. Стайна — «детского Стивена Кинга». Зачин тот же, что и в предыдущей серии (сочиненные Стайном монстры вырываются из его рукописи в реальный мир), однако на этот раз без Джека Блэка на борту.
«Проигранное место», Надежда Михалкова
Своеобразная попытка пустившейся по стопам отца Надежды Михалковой соорудить метамодернистский хоррор, который бы выстебывал каноны жанра и вообще все, что только можно, но параллельно с этим сохранял толику серьезности. Фраза «Пойти в кино, чтобы умереть? А какое кино? Русское?» — дорогого стоит (хотя на сегодняшний день уже не так актуальна).
«Проза бродячих псов. Фильм» («Bungo sutorei doggusu: deddo appuru»), Такуя Игараси
Долгожданная для многих поклонников японской анимации полнометражка «Проза бродячих псов. Фильм» добралась до России. Сериал «Проза бродячих псов» стал очень популярен на Западе и в нашей стране, став одним из самых заметных продуктов японского экспорта в последние годы наряду с «Мастерами меча онлайн» и «Вторжением гигантов». Картина представляет собой отдельную историю во вселенной тайтла с участием полюбившихся героев.
«Подвал», Игорь Волошин
Игорь Волошин, в последние годы занимавшийся сериалами «Физрук» и «Ольга», возвращается в большое авторское кино с претензией на драматический триллер. Одну из главных ролей в «Подвале» исполнил француз Жан-Марк Барр, Андрей Звягинцев, судя по всему, помог с завязкой (у семейной парой проблемы и исчезнувший ребенок), а трек Хаски «Черным-черно» поместился в интригующий трейлер, — в сумме это все как минимум заслуживает внимания.