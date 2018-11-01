«Богемская рапсодия», «Подвал» и другие премьеры недели

Давно напрашивавшийся и наконец напросившийся (несмотря на скверную историю с режиссером Брайаном Сингером) байопик солиста Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», в котором образ знаменитого музыканта примерил на себя звезда «Мистера Робота» Рами Малек. Шоу маст гоу он, уи уилл рок ю и проч. — в ассортименте.

^^^«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» («Goosebumps 2: Haunted Halloween»), Эри Сандел

Сиквел бойкого «джуманджиподобного» семейного хоррора трехлетней давности, снятого по мотивам книг знаменитого писателя Р. Л. Стайна — «детского Стивена Кинга». Зачин тот же, что и в предыдущей серии (сочиненные Стайном монстры вырываются из его рукописи в реальный мир), однако на этот раз без Джека Блэка на борту.

Своеобразная попытка пустившейся по стопам отца Надежды Михалковой соорудить метамодернистский хоррор, который бы выстебывал каноны жанра и вообще все, что только можно, но параллельно с этим сохранял толику серьезности. Фраза «Пойти в кино, чтобы умереть? А какое кино? Русское?» — дорогого стоит (хотя на сегодняшний день уже не так актуальна).

«Проза бродячих псов. Фильм» («Bungo sutorei doggusu: deddo appuru»), Такуя Игараси

Долгожданная для многих поклонников японской анимации полнометражка «Проза бродячих псов. Фильм» добралась до России. Сериал «Проза бродячих псов» стал очень популярен на Западе и в нашей стране, став одним из самых заметных продуктов японского экспорта в последние годы наряду с «Мастерами меча онлайн» и «Вторжением гигантов». Картина представляет собой отдельную историю во вселенной тайтла с участием полюбившихся героев.

Игорь Волошин, в последние годы занимавшийся сериалами «Физрук» и «Ольга», возвращается в большое авторское кино с претензией на драматический триллер. Одну из главных ролей в «Подвале» исполнил француз Жан-Марк Барр, Андрей Звягинцев, судя по всему, помог с завязкой (у семейной парой проблемы и исчезнувший ребенок), а трек Хаски «Черным-черно» поместился в интригующий трейлер, — в сумме это все как минимум заслуживает внимания.