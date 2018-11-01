Звезда «Голоса» умерла от рака

Финалистка американского шоу «Голос» Беверли Макклеллан скончалась на 50-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. По информации зарубежных СМИ, певица около года лечилась от третьей стадии рака, однако в последнее время состояние ее здоровья стало резко ухудшаться, и Маккеллан была госпитализирована в одну из клиник Калифорнии, где впоследствии и умерла. Опухоль дала метастазы во многих частях ее тела. Отмечается, что Беверли ушла из жизни 30 октября в окружении родственников и друзей.

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Беверли Макклеллан родилась в Теннесси 6 июля 1969 года. Заниматься музыкой она начала еще в раннем возрасте, однако вплоть до 24 лет о карьере певицы не задумывалась: на тот момент она умела играть на нескольких инструментах, включая гитару, фортепиано и валторну, тогда как вокалом профессионально не занималась. Девушка — как в составе разных группы, так и сольно — активно выступала во флоридских клубах и барах, постепенно набирая популярность.

Идею попробовать себя на «Голосе» Макклеллан, открытой лесбиянке, подкинул ее продюсер, и артистка, к тому моменту уже имевшая в своей дискографии пять независимых альбомов, решила согласиться. На шоу Беверли попала в команду поп-звезды Кристины Агилеры и даже вышла в финал проекта, однако победить все же не смогла, заняв третье место.

Американский «Голос» показывается на NBC уже более семи лет, и за это время шоу обзавелось множеством талантливых участников, часть из которых добилась благодаря проекту определенных успехов в музыкальной карьере. Одним из таковых артистов была Кристина Гримми, финишировавшая третьей в шестом сезоне конкурса. По мнению поклонников юной певицы, у нее были все шансы стать настоящей большой звездой американского шоу-бизнеса.

К сожалению, жизнь артистки трагически оборвалась в 2016 году, когда Гримми была всего 22. Во время раздачи автографов она была застрелена неким Кевином Джеймом Лоиблом, сразу же после совершения преступления покончившим жизнь самоубийством.

Как позднее выяснили в полиции, нападавший стрелял в певицу сразу из двух пистолетов. Помочь девушке попытался ее брат, отчаянно бросившийся на 27-летнего убийцу (вероятно, именно поэтому преступник, испугавшись, и совершил самоубийство), однако Кристину было уже не спасти: она была доставлена в клинику в критическом состоянии и вскоре скончалась от полученных ранений.

Первую популярность Гримми получила благодаря роликам на ютьюбе, однако по-настоящему прославилась лишь благодаря «Голосу», где попала в команду к лидеру группы Maroon 5 Адаму Левину и стала третьей. Сам артист вскоре после случившегося написал в инстаграме, что шокирован трагедией.

«Я опечален, потрясен и сконфужен. Мы так сильно любим тебя, Гримми. Мы сильно молимся за тебя. Это просто несправедливо»,

— признался он.

В свою очередь представители «Голоса» в официальном твиттере шоу подчеркнули, что убийство юной певицы разбило им сердце, а также назвали Гримми «прекрасной душой и невероятным голосом». Все социальные сети проекта при этом на время окрасились в черные цвета в память о погибшей.

Beverly McClellan/Facebook.com Фотография из фейсбука Беверли Макклеллан

Группа Before You Exit, с которой Кристина выступала в тот страшный вечер, отметила, что у девушки было большой и доброе сердце.

«Кристина была невероятно милой, отзывчивой и прекрасной личностью, обладающей огромным сердцем, — говорилось в сообщении коллектива в твиттере. — Она была абсолютно невероятной певицей и еще более фантастическим другом. Мы жутко опечалены случившимся, и наши сердца разбиты из-за смерти Гримми. Словами не описать, сколько много Кристина значила для нас. Она всегда вселяла свет и надежду в души друзей, близких и вообще всех, кто находился с ней рядом. Мы будет очень скучать по тебе и твоему таланту, Кристина».