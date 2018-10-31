Сабрина, «Зачарованные» и «Ужастики»: что смотреть на Хэллоуин

Хэллоуин в последние годы стал чуть ли не международным праздников, который отмечают во многих странах, включая Россию. И несмотря на то, что исторически он привязан к христианскому празднику Дню всех святых, который у католиков отмечается 1 ноября, Хэллоуин перестал быть символом какой-либо религии, а представляет собой поп-культурный феномен, распространившийся далеко за пределы Британии и Ирландии, где и зародился.

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Одно из популярных традиций Хэллоуина стал просмотр в канун Дня всех святых соответствующих фильмов и сериалов в жанре хоррора или мистики. «Газета.Ru» выбрала несколько вариантов досуга в ночь на 1 ноября, чтобы соблюсти заведенную традицию.

«Хэллоуин» («Halloween»)

Главным фильмом на праздник этого года стал вне всяких сомнений «Хэллоуин», одно только название которого буквально кричит о том, что его надо бежать смотреть в соответствующий вечер. Хотя российская премьера картины состоялась 18 октября, она все еще достаточно широко представлена в кинотеатрах, и подобрать себе удобный сеанс не составить труда.

Новый «Хэллоуин» предлагает зрителям классический подход к жанру слэшера, настоящих Майкла Майерса и Джейми Ли Кертис, и много кивков в сторону фанатов серии. Если есть желание пощекотать себе нервы в канун Дня всех святых, то надо идти на продолжение оригинального «Хэллоуина» Джона Карпентера.

«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» («Goosebumps 2: Haunted Halloween»)

Семейная комедия ужасов «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» выйдет на российские экраны 1 ноября, что как раз подходит для родителей, которые после бурного празднования Хэллоуина смогут утром отвести своих детей на милую комедию с элементами мистики и соответствующим тематическим названием. Лента рассказывает о школьниках, которые случайно нашли странную книгу под названием «Беспокойный Хэллоуин», обладающую волшебной силой.

«Леденящие душу приключения Сабрины» («Леденящие душу приключения Сабрины»)

За пять дней до Хэллоуина Netflix представил ребут популярного в свое время сериала «Сабрина, маленькая ведьма». «Леденящие душу приключения Сабрины» рассказывают о юной 16-летней ведьме Сабрине Спеллман — но не совсем той, что была в старом сериале с Мелиссой Джоан Харт. Новый проект экранизирует серию комиксов, которая была запущена в 2014 году, — там тон был гораздо более мрачный по сравнению с оригиналом. Хоррор-версию Сабрины сыграла 18-летняя Кирнан Шипка, хорошо известная по роли Салли Дрейпер — старшей дочери Дона Дрейпера культовых «Безумцах». На выходе получилась очень интересная и не совсем обычная история, которая рассчитана на взрослую аудиторию.

«Зачарованные» («Charmed»)

Мода на возобновление популярных старых сериалов сейчас находится на пике. Теперь подошла очередь rканала CW и легендарных «Зачарованных», которые в новой инкарнации стали инклюзивными, толерантными и начали говорить о современном обществе (например, о движении #MeToo). Сестер-ведьм сыграли Сара Джеффри, Мелони Диас и Мадлен Манток, которые пришли на смену полюбившимся Алиссе Милано, Холли Мари Комбс, Роуз Макгоуэн и Шэннен Доэрти.

«Призраки дома на холме» («The Haunting of Hill House»)

Третья по счету (и первая телевизионная) адаптация культового романа Ширли Джексон «Призрак дома на холме», одного из важнейших произведений хоррор-литературы прошлого столетия. Из бонусов — великолепная Карла Гуджино во главе актерского состава и известный производитель ужастиков Майк Флэнеган (что примечательно, родом из того самого Салема) на посту режиссера. Первый сезон шоу уже доступен подписчикам Netflix.

«Наследие» («Legacies»)

Осталось только осветить тему вампиров — куда же без них на Хэллоуин. Канал CW продолжает расширять вселенную «Дневников вампира» и после спин-оффа «Первородные» предлагает новый — под названием «Наследие». Сериал расскажет о школе сверхъестественных существ Сальваторе для молодых и одаренных вампиров, ведьм и оборотней. Первый сезон стартовал 25 октября и доступен в России подписчикам сервиса «Кинокпоиск».