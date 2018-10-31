«Боже, помоги на выборах»: за кого молятся в Голливуде

Создатель хитового сериала «Теория большого взрыва» Чак Лорри попросил у Бога помощи в победе над «фашистским, полным ненависти, вселяющим ужас и разрушающим правду мошенником», говоря о промежуточных выборах в конгресс США, которые состоятся 6 ноября. К Всевышнему 66-летний кинематографист обратился посредством своих знаменитых «карточек тщеславия» — кратких текстовых вставок, которые помещаются Лорри в концовку каждой из серий комедии про Шелдона и его друзей, а также других проектов.

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«Боже (я называю тебя так, хотя подозреваю, что ты можешь носить совершенно иное имя и на самом деле являешься неописуемым квантовым нечто), смиренно умоляю тебя быть с нами 6 ноября. Продемонстрируй все свое могущество через нас, когда мы будет оставлять следы чернил на листах в занавешенных избирательных кабинетах, — написал Лорри.

— Конечно, если ты своей божьей мудростью считаешь, что фашистский, полный ненависти, вселяющий ужас и разрушающий истину автократичный гольфист-мошенник — это именно то, что нужно нам прямо сейчас, тогда твоя воля будет исполнена. Однако если ты хочешь для нас большей свободы, большей любви, большего сострадания и просто добра, я покорно прошу тебя поспособствовать избирательной явке».

Любопытно, что в этой же «карточке тщеславия» Чак, обращаясь к Богу, попросил того помочь спецпрокурору Бобу Мюллеру, расследующему дело «о русском вмешательстве в выборы США». Сделал он это, справедливости ради, не без доли юмора.

«Еще, пожалуйста, помоги Бобу Мюллеру, направь его, сделай его сильным, смелым, мудрым и честным. И, да, я знаю, что на нашей планете, вероятно, есть тысячи парней по имени Боб Мюллер, так почему бы не помочь им всем!» — заключил Лорри.

Тема предстоящих промежуточных выборов в конгресс США (в нее, естественно, входят и страсти по Дональду Трампу) в настоящий момент является, пожалуй, одной из двух главных в американском шоу-бизнесе — наряду с вопросом харассмента. О важности «верного выбора» 6 ноября регулярно высказываются звезды Голливуда, популярные певцы и наиболее влиятельные спортсмены.

Так, к примеру, на днях известный актер и природозащитник Джеймс Кромуэлл («Зеленая миля», «Артист») предрек Штатам «кровь на улицах, если «фашистский» Трамп не будет остановлен немедленно (читай — если демократы не одержат победу на выборах в конгресс).

«Это зарождающийся фашизм. Если мы не остановим его прямо сейчас, у нас случится настоящая революция — и на улицах будет кровь... Предстоящие выборы невероятно важны для нашей страны и планеты в целом. Надеюсь, что в какой-то мере у нас получится вернуть демократию, что у нас будет правительство, которое будет представлять именно нас.

Мы должны преодолеть коррупцию, должны изменить текущее положение дел, должны закончить все это: или ненасильственным методом, или же настоящей революцией», — сказал артист.

С подобными заявлениями (правда, чуть менее радикальными) неоднократно выступал и трехкратный лауреат «Золотого глобуса» Алек Болдуин, известный своими пародиями на Трампа, — пару недель назад актер открытым текстом призвал сторонников Демократической партии свергнуть администрацию действующего президента.

«Упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа, — сказал Болдуин в ходе ежегодного осеннего ужина демократов в Нью-Гемпшире. — Пришло время сделать это. Конечно, без насилия и по букве закона. Но это необходимо».

Любопытно, что активно высказываются по вопросам выборов ныне и те американские селебрити, которые ранее демонстративно дистанцировались от обсуждения политики. Одной из таких звезд стала популярная певица Тейлор Свифт, прервавшая политическое молчание, чтобы призвать поклонников не голосовать за республиканку Маршу Блэкберн.

«Ее работа в конгрессе сбивает с толку и пугает меня, — написала Тейлор в своем инстаграме. — Она голосовала против равной оплаты труда для женщин, она голосовала против закона о семейном насилии, голосовала за право компаний отказывать гей-парам в обслуживании. Кроме того, Блэкберн выступает против однополых браков.

Именно поэтому я отдам свой голос за демократа Фила Бредесена. Призываю вас внимательно относиться к ценностям кандидатов перед тем, как голосовать за кого-либо».

Резонансный пост девушки вскоре лично прокомментировал Трамп, пошутивший, что после подобного заявления музыка артистки стала нравиться ему на 25 процентов меньше.

«Марша Блэкберн делает потрясающую работу у себя в Теннесси, — добавил он в интервью FOX News. — Она потрясающая женщина. Я уверен, что Тейлор просто ничего не знает о ней».