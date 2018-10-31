Тайна Лободы: Тилль забрал мать Тильды после операции

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн забрал из больницы певицу Светлану Лободу. Об этом сообщили в пресс-службе 36-летней женщины. По словам представителей заслуженной артистки Украины, Лобода была выписана из клиники врачами, и Линдеманн, прибывший в Москву для представления своего камерного литературно-музыкального концерта, приехал за ней, чтобы забрать из медучреждения, передает РИА «Новости».

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Напомним, что знаменитая поп-певица была экстренно госпитализирована в начале минувшей недели прямо во время репетиции нового шоу, причем медики тогда оценили ее состояние как средне тяжелое.

Комментируя шокирующее для поклонников Светланы известие, ее пресс-секретарь Дарья Бурлакова рассказала, что артистка перенесла срочную операцию на почке. Она также подчеркнула, что на ближайшую неделю певицы, состояние которой удалось стабилизировать, был предписан строгий постельный режим.

Поспешила успокоить фанатов и сама Лобода — как только артистка пришла в себя, она тут же обратилась к подписчикам в инстаграме, признавшись, что жутко огорчена отменой запланированных шоу в России.

«Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов — последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу, я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне — всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным.

Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали три минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Меня прооперировали, и я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я — фаталист, а значит, что все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю — мы еще споем», — написала певица.

В связи с экстренной госпитализацией певицы ее московские концерты, которые были запланированы на 25, 26 и 28 октября, перенесли на 17, 18 и 20 января.

Как известно, в мае этого года Лобода родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новорожденной дали имя Тильда, однако раскрывать личность отца ребенка Светлана не стала. При этом поклонники певицы уверены, что им является лидер культового рок-коллектива Rammstein Линдеманн, который старше Лободы почти на 20 лет.

Первые слухи о романе артистов возникли еще в 2017-м. Тогда Тилль прилетел в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где и познакомился со Светланой, — и после этого певцы практически не расставались. В свою очередь Лобода слухи о романе с немцем упорно отрицала.

У Светланы также есть семилетняя дочь Евангелина от первого брака с танцором Андреем Царем. По словам Лободы, девочка до самого последнего момента последнего не знала, что у нее скоро родится сестра: артистка скрывала информацию, чтобы про беременность не узнали в школе, куда ходит Евангелина.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот»,

— рассказывала украинка на шоу «Вечерний Ургант».

Лобода получила известность в середине нулевых, став участницей популярной группы «ВИА Гра». Сотрудничество Светланы с поп-коллективом получилось краткосрочным, но ярким: в частности, исполнительница успела сняться в клипе на одну из самых популярных песен группы «Биология». В 2009-м певица выступала от Украины на «Евровидении» (конкурс в том году, к слову, впервые в истории проходил в России), заняв с композицией «Be My Valentine» 12-е место. Победил тогда норвежец белорусского происхождения Александр Рыбак, поразивший всех песней «Fairytale».