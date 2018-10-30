Умер автор «Острова сокровищ» и «Доктора Айболита»

На 88 году жизни в Киеве скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

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Об этом сообщил его близкий друг бизнесмен Александр Меламуд на своей странице в фейсбуке. По его словам, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации с инсультом.

Среди режиссерских работ Давида Черкасского 14 картин, самые известные из них: «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит».

Давид Черкасский родился в «еврейской провинции» — городе Шпола Черкасской области 23 августа 1931 года, но по паспорту он 1932-го года рождения. В свидетельстве о рождении ему приписан год — «тогда многие родители записывали своих детей так, чтобы позже в армию пошли и не воевали».

Его отец Ян Давыдович участвовал в гражданской войне. С наступлением мира он стал заместителем украинского наркома юстиции. Во время Великой Отечественной войны он воевал секретчиком (работа с военными документами), а Давид с матерью были эвакуированы сначала в Чкалов, а потом в Куйбышев.

С седьмого класса Давид увлекался спортивной гимнастикой, имел первый разряд, входил в сборную УССР по гимнастике среди студентов.

В детстве, посмотрев одну из картин «Союзмультфильма», он захотел заняться мультипликацией. Правда, по его собственному признанию, художественных школ не посещал, а рисовать учился самостоятельно.

Окончив технологический факультет Киевского инженерно-строительного института, Черкасский некоторое время работал инженером-строителем в киевской проектной организации «Проектстальконструкция».

В 1959 году Давид узнал об организации цеха мультипликации на студии «Киевнаучфильм», отнес туда свой рисунок и был зачислен в штат. Неделю стажировался на студии «Союзмультфильм» у Вячеслава Котеночкина.

Несколько лет Черкасский проработал художником-мультипликатором. В 1961 году во время празднования Нового года, прилюдно раздевшийся художник, попал под компанию борьбы со стилягами. После суда его исключили из комсомола и на некоторое время перевели в осветители студии. Тогда же познакомился с Радной Сахалтуевым, который стал его постоянным художником-постановщиком во всех картинах.

Его режиссерским дебютом в 1964 году стал социальный ролик о противопожарной безопасности «Тайна черного короля». Картина получила поощрительную премию за дебют на фестивале мультипликации в румынском Мамае. Позже последовали другие фильмы, в том числе мультсериалы «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит», а также двухсерийный полнометражный анимационный фильм «Остров сокровищ», принесшие славу режиссеру.

В своих работах Давид совмещал в кадре мультипликацию и игровые съемки: начиная с настоящего моря, по которому плавают герои «Приключений капитана Врунгеля», заканчивая сочетанием живых актеров и рисованных персонажей в «Острове сокровищ».

Он делал трехмерные «пролеты», которые имитируют панорамирование в художественном кино, создавая такой эффект, словно камера летает вокруг персонажей. В его фильмах рисовались звуки, вроде «Бум», «Бац» и так далее, как в комиксах.

В начале девяностых симбиозом всех накопленных приемов и эффектов, а также совмещением на экране игры рисованных персонажей и живых актеров мог стать игровой фильм «Безумные макароны или Ошибка доктора Бугенсберга». Однако была сделана только «пилотная» версия. Сам проект не был завершен из-за остановки финансирования, распада студии и пропажи всех материалов. Черкасский также снял «пилот» ремейка «Острова сокровищ» с животными вместо людей, но и этому проекту не дали ход, после чего Черкасский занялся рекламой и к мультипликации больше не возвращался.

На прошлой неделе, 26 октября, скончался народный артист Николай Караченцов, его похоронили 29 октября на Троекуровском кладбище Москвы недалеко от могилы космонавта Георгия Гречки и заслуженной артистки России Марины Голуб. По просьбе семьи актера церемония похорон была закрытой.