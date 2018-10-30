Дождались: завершились съемки двух частей «Аватара»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон завершил съемки двух новых частей фантастического фильма «Аватар». Об этом рассказала Сигурни Уивер — исполнительница одной из главных ролей в интервью изданию The Hollywood Reporter.

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«Мы только что закончили снимать второй и третий фильмы. Мы снимали его в Лос-Анджелесе, и Джеймс объявил, что нам предстоит много подводной работы, поэтому мы учились погружаться без специальных средств, и сняли очень много сцен под водой, что было невероятно сложно, но очень интересно, — поделилась актриса. — Мне повезло, потому что я росла рядом с водой, и мой муж с Гавайских островов, так что мне довелось много плавать. Кроме того, у нас были лучшие дайверы и специалисты по безопасности в мире. Иногда было страшновато, особенно, когда оказывались на самом дне. К счастью, у нас были дайверы со всех сторон, чтобы быстро вернуть на поверхность. Я им очень благодарна за это, так как без них я, вероятно, там бы и осталась».

Как известно, доктор Грэйс Огустин, роль которой исполнила Сигурни Уивер, погибла в первой части картины. Актрису спросили о том, кого же она играет в продолжении и имеет ли ее персонаж отношение к Огустин. «Нет, не совсем», — ответила актриса, добавив, что ее новый персонаж является «постоянным».

Уивер также сказала, что все новые фильмы «Аватар» интересно будет смотреть как по отдельности, так и все вместе.

Ранее в одном из интервью Джеймс Кэмерон говорил, что создателям сиквелов пришлось придумать системы захвата образов, действующие под водой. На создание специальной технологии съемок у команды Кэмерона ушло около года.

«Проблема с водой заключается в эффекте преломления на границе воздушной и водной среды, который создает своеобразный зеркальный эффект. Таким образом возникает множество ложных меток», — пояснил Кэмерон.

Джеймс Кэмерон не выпускал новые фильмы уже восемь с лишним лет, почти полностью погрузившись на это время в сочинение сценариев «Аватаров». Режиссер признается, что не очень-то хорошо чувствует дух времени и точно не знает, каковы сейчас вкусы публики в отношении научной фантастики.

«Будучи отцом пятерых детей, я начал думать, чем стал бы «Аватар», если бы по жанру был семейной драмой? Если бы он был чем-то вроде «Крестного отца»? — рассказал режиссер.

— В результате это будет сага о нескольких поколениях одной семьи, которая очень отличается от первого фильма. Декорации все те же, и к потрясающим ощущениям от открытия чего-то нового мы относимся все так же уважительно, мы все еще хотим показывать вам вещи, которые вы раньше не видели и даже не могли себе представить. Но сюжет уже другой, герои развиваются, и встает вопрос: что происходит с воинами, готовыми отправляться на самоубийственные подвиги и прыгать со скал, когда они взрослеют и становятся родителями? Все превращается в совсем другую историю».

В новых «Аватарах» зрители снова увидят Сэма Уортингтона, Зои Салдану, Сигурни Уивер и Стивена Лэнга, несмотря на то, что герои двух последних погибли в первой части. Также в фильме снялась звезда кэмероновского «Титаника» Кейт Уинслет, о героине которой известно только то, что ее зовут Ронал, и что она напрямую связана с подводным миром Пандоры.

Недавно стало известно, что в логотипе сиквелов «Аватара» больше не будет использоваться бесплатный шрифт Papyrus, прозванный иностранными СМИ, вторым самым ненавистным шрифтом после Comic Sans. Насмешки над постером блокбастера стоимостью $237 млн начались еще при его появлении в 2009 году.

Ранее американское комедийное шоу «Saturday Night Live» выпустило скетч с актером Райаном Гослингом в главной роли. Герой ролика постепенно сходит с ума от осознания, что в логотипе «Аватара» используется Papyrus. Команда Кэмерона шутку оценила и наконец-то решила сменить шрифт.

Вторая часть самого кассового кино в истории (больше $ 2,7 млрд) выйдет в 2020 году. После чего в 2021, 2024 и 2025 годах планируются премьеры еще трех фильмов.