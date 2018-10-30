«Она сильный политик»: Приходько вошла в команду Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько сообщила, что собирается заняться политикой и поддержать команду лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Об этом 31-летняя уроженка Киева написала у себя в фейсбуке.

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«Дорогие друзья! Несколько недель назад я сказала, что ухожу с большой сцены. Это было нелегкое решение для меня. После многочисленных визитов в прифронтовую зону и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание заключается в помощи этим людям. Помощи не только творческой, но и подлинными деяниями, — поделилась она со своими подписчиками. — Думая о будущем, я пришла к выводу, что у меня будет больше возможностей помочь, если я стану политиком».

По словам девушки, сотрудничество ей предлагали многие политики и партии, однако из всего многообразия она выбрала именно Тимошенко.

«Я осознанно решила разорвать все контракты в России и вернуться на Украину, осознанно стала изучать изучать украинский язык и помогать нашим ребятам на фронте в качестве добровольца. И, конечно же, сознательно подала иск против администрации президента Украины, защищая честь и достоинство. И теперь настало время сделать первый шаг в моей политической жизни, — продолжила Приходько.

— Довольно много политиков и лидеров разных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой выбор — я иду в команду Юлии Тимошенко».

Объясняя свое решение, она призналась, что считает Тимошенко сильнейшим политиком Украины. Также она выразила мнение, что именно в «Батькивщине» сможет реализовать свой политический потенциал.

«Почему именно такой выбор? Я думаю, что Юлия Владимировна является наиболее сильным политиком в нашей стране, она очень импонирует мне своими человеческими качествами. Но главное это то, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика», — заключила Анастасия.

Напомним, что в середине октября Приходько, прославившаяся после победы на российской «Фабрике звезд», объявила об уходе со сцены. По словам певицы, на подобный шаг она решилась, устав от множественной критики.

«Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки и его принуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах «все по 10», покупают быстрее!»,

— написала она в соцсетях.

При этом в минувшем мае стало известно о намерении Приходько судиться с администрацией президента Петра Порошенко. Поводом для подачи иска, по заверениям артистки, стал тот факт, что ее обманным путем включили в пиар-ролик главы государства. Как тогда рассказала певица, сняться в небольшом видео ей предложил глава Министерства культура Евгений Нищук, и она согласилась. В то же время ей не сказали, что ролик будет восхвалять действующего главу Украины: Приходько якобы была уверена, что он будет исключительно социальным.

Уже вскоре после выхода видео в свет Анастасия заверила, что не знала настоящих мотивов создателей рекламы, назвав их поступок «подлым».

«Люди борются за независимость, за свободную Украину, за собственные права. Теперь и мне придется сразиться за свои права. Я не давала согласия на участие в ролике Порошенко, — сказала Анастасия. — В этом ролике я говорю следующие слова: «Развиваем украинское пространство, украинскую культуру. Слушаем украинское — это модно». Но этот ролик мы снимали как социальный — в поддержку развития Украины.

Мое имя жестко и подло использовали в своих политических играх. Это унизительный, гадкий и подлый поступок. Я прошу объяснить, почему все так получилось, а также хочу, чтобы ролик сняли с эфира — или вырезали оттуда меня».

Согласно информации СМИ, изначально Приходько не планировала подавать в суд, а лишь хотела публичных извинений и удаления (или изменения ролика), однако впоследствии, не увидев желаемой реакции от администрации президента, подала иск.

Как известно, в 2009-м Приходько представляла Россию на «Евровидении», проходившем тогда в Москве благодаря победе Димы Билана годичной давности. На главном песенном конкурсе Европы артистка выступила с песней на украинском и русском языках «Мамо», заняв лишь 11-е место.