Умер Марат Арипов

В Душанбе скончался известный советский и таджикский актер и режиссер Марат Арипов. Народный артист из Таджикистана ушел из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Информацию подтвердила его дочь Марианна Арипова, которая рассказала, что ее отца не стало 29 октября. Прощание с покойным состоится 30 октября.

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Последние несколько лет жизни Арипов пребывал в плохом физическом состоянии из-за двух пережитых инсультов.

Помимо проблем со здоровьем актер долгое время жил на съемной квартире, не имея собственного жилья. По рассказам самого актера и его супруги Геновайте, семью Ариповых выселили из старой квартиры в рамках переселения граждан в более новые дома, однако долгое время не выплачивали денежную компенсацию, из-за чего семья не могла приобрести новое жилье.

Фоторепортаж: Скончался актер и режиссер Марат Арипов __is_photorep_included12040339: 1

«Два года назад жителям улицы раздали бумажки, подписанные председателем, – без печати и даты, — цитирует супругу артиста агентство «Азия-плюс». — Там лишь указывается, что нам нужно представить администрации района документы на жилье, а также напоминается, чтобы воздерживались от строительства и ремонта в доме. И больше ничего. В октябре прошлого года пришли представители районного руководства и говорят: вам срок - месяц, выносите все».

По словам Ариповой, им предложили либо получить квартиру в новостройке, либо деньги.

«Еще когда нам впервые сообщили о предстоящем сносе, мой супруг с сожалением воспринял эту неприятную новость, сильно переживал, в результате получил второй инсульт и с тех пор лежит в постели, — продолжила Геновайте Арипова.

— Именно поэтому мы решили за свой дом взять деньги и затем уже купить квартиру на новостройке, спланировав ее с учетом больного мужа – оборудовать комнату, убрать все плинтуса под дверями, установить специальную ванную, и так далее. Но прошло уже почти полгода, а денег за свой дом мы еще не получили».

В конечном итоге Арипов получил положенную компенсацию и встретил свой 83-й день рождения в новом жилье. Однако все эти злоключения усугубили состояние актера, и на 84-м году жизни он скончался.

Марат Арипов родился 27 августа 1935 года в Душанбе в семье народной артистки СССР Туфы Фазыловой. Его мать была известной советской оперной певицей, солисткой Таджикского театра оперы и балета. Также выступала с сольными концертами на эстраде с оперными ариями и народными таджикскими и узбекскими песнями. Фазылова была удостоена звания народной артистки СССР в 1957 году.

Воспитываясь в творческой семье, Арипов выбрал схожий жизненный путь и в 1960 году окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института.

А в 1965-м получил второе высшее образование на режиссерском факультете ВГИКа в мастерской великих Серегя Герасимова и Тамары Макаровой.

В кино Арипов начал сниматься, еще будучи студентом. Его дебют состоялся в 1956 году в таджикском фильме «Авиценна», где сыграл роль знаменитого философа, врача и ученого. Известность актеру принесла роль персидского поэта Рудаки в картине «Судьба поэта» 1959 года, за которую он был удостоен призов премиями Минского и Каирского кинофестивалей.

На счету Арипова более 20 ролей в кино и шесть режиссерских работ. Одной из самых известных широкому зрителю актерских работ Арипова стала роль Ходжи Насреддина в трехсерийном фильме «Гляди веселей», который сам же артист и поставил. Он более 20 лет шел к этой роли и признавался, что мечтал воплотить на экране образ знаменитого героя фольклора.

Еще в 1959 году он снялся в картине «Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц», но начинающий в то время актер сыграл роль багдадского вора. Только в 1982-м ему удалось снять еще одну картину о Насреддине и сыграть в ней главного героя эпоса.

Арипов стал самым молодым заслуженным артистом Таджикистана. Это звание он получил в возрасте 21 года. Народным же артистом республики он стал только в 2008 году.