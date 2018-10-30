Время лечит: Мэл Гибсон получил еще один большой проект

Американо-австралийский актер Мэл Гибсон сыграет в экшн-триллере «Уолдо», основанном на роман сценариста Говарда Гулда под названием «Последние взгляды», утверждает The Hollywood Reporter. По информации издания, в фильме, который поставит британский режиссер Тим Киркби, известный по «Бруклину 9-9» и «Машине юмора Стюарта Ли», также снимутся Чарли Ханнэм («Хулиганы», «Мотылек», «Меч короля Артура») и Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»).

Реклама

Продюсерами проекта выступят Эндрю Лазар, Кристина Уайсс Лури и Стив Шейнберг. Съемки картины должны стартовать в первом квартале 2019 года.

Известно, что Ханнэму досталась роль бывшего детектива лос-анджелесской полиции Чарли Уолдо, после ухода на покой поселившегося в лесах и ведущего отшельнический образ жизни. По ходу развития сюжета Уолдо, впрочем, будет вынужден вернуться к работе, став частным сыщиком, ради расследования убийства супруги эксцентричной телезвезды (селебрити, вероятно, сыграет именно Гибсон).

О приблизительной дате выхода ленты на экраны на данный момент не сообщается.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гибсон снимет ремейк знаменитого вестерна Сэма Пекинпы «Дикая банда». Помимо режиссеры, двукратный лауреат премии «Оскар» займется в проекте продюсированием и написанием сценария (совместно с Брайаном Бэгби). Что же касается ближайшего будущего 62-летнего уроженца Нью-Йорка, то в октябре стартовали съемки боевика «Военные свиньи», в котором Мэл сыграет вместе с Колином Фаррелом. Параллельно с работой над этим проектом Гибсон займется постановкой военной драмы «Эсминец», главную роль в которой исполнит Марк Уолберг.

Напомним, что в начале 10-х Гибсон, автор «Храброго сердца», «Апокалипсиса» и «По соображениям совести», а также звезда «Мэверика» и «Смертельного оружия», практически пропал из кинематографа из-за множественных скандалов с его участием. Актера еще с конца прошлого века обвиняли в открытой гомофобии, позднее он пополнил личную «коллекцию» обвинениями в антисемитизме и расизме.

Особо резонансной получилась история его взаимоотношений с россиянкой Оксаной Григорьевой, с которой он начал встречаться после расставания с женой Робин Мур, матери семерых его детей. Осенью 2009 года у них родилась дочь Анна-Люсия, однако всего через пару месяцев пара распалась, после чего Оксана обвинила Гибсона в рукоприкладстве в присутствии их общего ребенка. Кроме того, девушка предоставила полиции аудиозаписи, на которых актер во время ссоры угрожал ей убийством, а также позволял себе расистские высказывания.

В результате на оскароносного кинематографиста было заведено уголовное дело, и по итогам разбирательства ему запретили видеться как с самой Оксаной, так и с дочерью Анной-Люсией. Помимо этого, Гибсона обязали выплатить россиянке внушительный денежный штраф, а также перечислять алименты до наступления совершеннолетнего возраста ребенка. В том же году суд официально расторг брак Гибсона с его первой супругой, заставив актера выплатить женщине половину состояния.

Все эти скандалы привел к тому, что Мэл на долгое время фактически покинул индустрию — вернуться в кинематограф ему удалось лишь пару лет назад.

Пожалуй, главной работой Гибсона за последние годы стала уже упомянутая военная драма «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом, Сэмом Уортингтоном и Винсом Воном. Картина получила сразу две статуэтки от членов Американской академии кинематографических искусств и наук (за звук и монтаж) и была в целом тепло встречена критиками.

Уже в минувшем сентября на Венецианском кинофестивале был показан триллер «Закатать в асфальт», главную роль в котором исполнил сам Гибсон. В 2019 году на экраны также выйдут еще два проекта с его участием — ирландская драма «Профессор и безумец» и фантастический боевик «Последний уровень» за авторством Джо Карнахана, создателя «Команды «А» и «Схватки».