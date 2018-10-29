«Не могу поверить»: Лещенко и Салтыкова скорбят по Бородину

В ночь на понедельник 29 октября в Подмосковье в ДТП разбился композитор Владимир Бородин – автор песен для Кристины Орбакайте, Григория Лепса и многих других, об этом сообщил в «ВКонтакте» музыкант Николай Бирюков.

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«Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжелом состоянии в больнице. Семье очень нужна помощь. Похоронен Владимир Бородин будет на кладбище г. Домодедово. Дата и время похорон будут известны позже», — написал артист.

Позднее он рассказал подробности произошедшего.

Фоторепортаж: Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП __is_photorep_included12039985: 1

«Вчера Владимир поехал в Солнечногорск с сыном Ильей и невесткой Настей. На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание», — приводит ТАСС слова Бирюкова.

Лев Лещенко рассказал, что в последние годы он активно сотрудничал с композитором, они много общались, поэтому для него это личная утрата.

«Для меня это очень печальная новость. Последние полтора – два года мы с ним активно общались, работали. Он недавно закончил мюзикл по моему предложению, по Тургеневу – «Первая любовь». Мы должны были завтра встречаться. Для меня это личная трагедия. Он был удивительно талантливым человеком, спокойным, собранным и очень творческим. У него был очень большой талант. Его песни звучали и на «Огоньках», и на «Песне года», — сказал певец.

Певица Ирина Салтыкова призналась, что не может поверить в известие о смерти Бородина, передает РЕН-ТВ.

Она отметила, что он был очень талантливым человеком.

Салтыкова рассказала, что у нее есть одна из песен Бородина, которую она еще не записала.

«Это кошмар. Даже «Царствие небесное» тяжело выговорить, потому что сразу не верится в такие ситуации. Молодой. Он был талантливый, у меня есть его песни. Одну его песню я даже имею, но не записала еще. Вечная память», — сказала артистка.

Владимир Бородин с тринадцати лет Бородин ходил в консерваторию на концерты Святослава Рихтера. Впитывал в себя творческие импульсы Бетховена, поражаясь точному и душевному исполнению этой музыки.

В студенческие годы Владимир увлекся джазом и был известным саксофонистом. Сначала его кумиром для подражания был джазмен Александр Козлов, и позже они вместе сотрудничали на музыкальной студии «Арсенал», где Бородин был аранжировщиком и звукорежиссером. С 1987 года он является членом Российского авторского общества. Бородин — кавалер ордена «Трудовая доблесть России» 3-й степени, сообщает портал «Оптинская весна».

С 1989 по 1990 годы Бородин работал клавишником в популярной группе «Дети Подземелья». Некоторое время был аранжировщиком и звукооператором на студии «MS-Records». В 1994 году работал в группе «Николай» с Николаем Носковым.

С 1995 года Бородин уже работал с артистами исключительно со своим музыкальным материалом. В августе нынешнего года композитор рассказал про выпуск Львом Лещенко двух альбомов за месяц — там есть и песни Бородина.

Ему принадлежит музыка к таким хитам, как «Поздний вечер в Соренто» Алексея Глызина, «Сто дней до приказа» группы «Не игрушки», «Ангел-хранитель» Кристины Орбакайте (главная песня из сериала «Врачебная тайна»), «До станции Зима» Григория Лепса и другие.

В апреле 2016 года в Москве, в Мюзик-Холле, состоялся юбилейный творческий вечер Бородина к его 50-летию.

Юлианна Лукашева исполнила песни «Вентилятор» и «Высочество». Певица Мали порадовала слушателей своей композицией. Удачным был номер Марии Бородиной и Даны Тогобицкой, сообщает газета «Президент».

В праздничной программе приняли участие друзья и гости композитора. Среди них были, Ирина Салтыкова, Анжелика Агурбаш, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Сергей Чумаков, Ян Марти, Даниил Соколенко, Валерий Додаев, Марина Бородина и Дана Тогобицкая, Мали, шоу-группа «Доктор Ватсон», Павел Соколов, Владимир Воленко и группа «Божья коровка», Татьяна Морозова и группа «Унесенные ветром», Алексей Горбашов и Екатерина Болдышева, Сергей Васюта и группа «Сладкий сон», Дмитрий Дарин и группа «Рядовой Дарин», Юрий Кузнецов и другие.